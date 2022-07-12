日參議院選舉突破修憲門檻 中、韓憂日本軍國主義復辟

日本第26屆參議院選舉結果11日揭曉，岸田文雄領導主張「修改憲法」的力量獲得超過2/3的席位，越過啟動修憲所需的門檻。已引起大陸與韓國的關切。

現行「日本國憲法」於1947年實施，其第九條明確規定，日本不允許擁有軍隊，並放棄「發動戰爭的權利」，因此得名「和平憲法」。

大陸環球時報12日的社評稱，日本若把自衛隊寫入和平憲法第九條，就是日本向鄰國，以及亞洲發出否定戰後歷史、否定和平發展道路的危險信號。

社評稱，在歷史問題上，日本至今沒有對亞洲鄰國進行深刻的道歉和反省，反而其國內右翼勢力一直在尋求對軍事力量的徹底解綁，這是日本與鄰國相處始終缺乏信任、齟齬不斷的一個重要原因。如今安倍遇刺事件很可能給了日本自民黨一個博取同情分的契機，將原本進展緩慢的修憲議程提前，給歷史倒車再踩上一腳油門。

環球網引述韓國「朝鮮日報」11日稱，日本參議院選舉結果或使安倍「將日本變為有戰爭能力國家的夙願」得以實現。但在日本對外侵略和殖民的歷史未被徹底清算的情況下，日本通過修憲重新擴充軍備，將在韓國和中國等亞洲國家引發激烈的抗議。

「韓民族新聞」11日也報導，上世紀30年代，日本出現一系列政治人物被刺殺事件。與此同時，日本也一步步走向軍國主義，發動侵略戰爭。如今世界似乎回到了100年前，這非常令人不安。世界正處於民主危機、經濟動盪之中，日本也再次站在十字路口。希望日本能夠銘記歷史教訓，尋找更好的道路，而非修改和平憲法和增強軍備。

遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超11日接受環球時報採訪時表示，美國為了自身的戰略需要，希望日本在亞太地區給它當頭陣打手，有意放鬆了對日本戰後的一些束縛，這是美國政府非常短視的行為。日本推動修憲，只能加劇地區國家對日本重新走上軍國主義路線的擔憂，不利於地區穩定與和平繁榮。

中國大陸外交部發言人汪文斌11日就日本參議院選舉結果與修憲問題表示，由於歷史原因，日本修憲問題受到國際社會和亞洲鄰國的高度關注，中方希望日本汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。