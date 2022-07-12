美國駐港澳總領事猛批：《國安法》削弱香港自治

美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）將在今年任期屆滿，他在週一（7月11日）發表臨別演辭，批評北京及香港官員破壞香港高度自治，並稱《國安法》具有寒蟬效應，削弱香港自治權。對此，港府回應稱相關評論是不公平指控，與事實不符。

史墨客在美國商會發表談話時，敦促中國當局減輕對香港的政治壓力，並警告實施「粗暴且令人不寒而慄」的《國安法》，將威脅香港國際商業中心的地位。

即將離任的史墨客措辭強烈地說：「《國安法》通過模糊定義『國家安全』來營造一種令人恐懼和脅迫的氛圍，致使香港政府逮捕拘留100多名社運人士、反對派人士及普通市民。」他並指，「《國安法》的應用廣泛、粗暴，具寒蟬效應。」

史墨客也回應了中國對《國安法》的辯護。中國官方曾稱美國和其它外國政府也都有《國安法》，史墨客對此直指，該反駁「完全錯位」，並說：「問題不在於《國安法》是否合適，而是立法、實施和落實這樣一個法律的過程、內容及上下文是否恰當。」

他補充：「《國安法》的實施，使香港市民無法保證得到起碼的公正審訊，偏離了既有的司法程序。」

香港在2020年6月30日通過港版《國安法》。該法由中國中央當局主導，涵蓋了「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力」四類罪名，最高刑罰是終身監禁。

批「愛國者」治港

另外，史墨客也針對「愛國者治港」做出評論，指由修改選舉法以確保官方篩選的「愛國者」管理這座城市，進一步破壞了城市的未來。

他說：「真正的愛國是贏得自由意志人民，而不是徒勞地將愛國主義立法或者自上而下的忠誠。」

史墨客並稱，北京在改變香港選舉制度時全然放棄民主進程，同樣給香港未來的管治帶來憂慮。他指的是2021年3月，中國通過人大審議收緊香港選舉制度，以配合中央對香港落實「全面管治權」及「愛國者」的管治模式。

史墨客批評北京：「憑著模糊定義何為愛國者和忠誠者，取消由民主選舉產生的區議員資格，企圖完全無視選舉結果。」

另外，今年香港主權移交25週年，中國國家主席習近平7月1日赴港參加慶祝儀式時表示，香港「歷經風雨後浴火重生」，並指「香港不能亂，而且亂不起」，史墨客同樣駁斥了這個說法。

史墨客解釋，2019年百萬港人上街不是要爭取獨立，而是爭取中國曾經承諾給他們的自由和自治。他補充：「譴責『外國勢力』引起動亂和暴力是一個專制政府愛用的說法，但其實只是中國政府避責和把問題歸咎於外國代罪羔羊的方法。」

他最後敦促北京，重新建立他們承諾給港人的基本權利和自由，達成真正的穩定，並強調美國將繼續和香港市民站在一起，支持《聯合聲明》所承諾的高度自治，以及使香港受益多年的「一國兩制」的初衷。

中港官方駁斥

根據港媒報導，港府特區政府發言人週二（12日）凌晨回應史墨客措辭強烈的發言，並指他針對香港《國安法》的評論，乃「不公平的指控，與事實不符」。發言人強調，《國安法》確保香港繁榮穩定，讓香港由亂變治，確保「一國兩制」行穩致遠。

另外，中國外交部駐港公署發言人也回應史墨客的言論，指其污蔑中方涉港方針政策，詆毀「一國兩制」成功實踐，對此表示堅決反對，予以強烈譴責。

早前，港府保安局一名發言人週一（11日）向路透社表示，史墨客關於《國安法》的評論是「不公平的批評」，並稱該法有保護人權的保障措施，任何執法行動都是基於合法證據，與個人或團體背景無關。

（法新社、路透社、香港01）

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