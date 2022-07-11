港澳銷毀台灣「新冠陽性」芒果　大陸國台辦：支持

日前澳門、香港因在台灣進口的芒果外包裝、表面樣本，驗出新冠病毒核酸陽性，採取停售、銷毀和暫停涉事企業進口，我外交部長吳釗燮抨擊是經濟脅迫。大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日對此表示，支持港、澳政府保護居民健康、應對疫情防疫要求的行為，並指相關作法是「必要的防疫措施」。

朱鳳蓮說，香港、澳門政府的做法符合貿易檢驗檢疫的規定和通常做法，符合應對新冠肺炎疫情的防疫要求，是保護特區居民健康安全需要。她說，「我們對此予以支持。」

朱鳳蓮還批評說，民進黨當局也曾對進口商品進行新冠病毒核酸檢測，但涉及到香港和澳門，就無理進行政治操弄，把必要的防疫措施泛政治化，用根本不存在的所謂「國際規範」、「經濟脅迫」來惡意抹黑、誤導民眾。

朱鳳蓮稱，「民進黨當局所作所為表明，他們根本不想解决問題，將一己政治私利凌駕於島內（指台灣）群眾和業者利益之上」。