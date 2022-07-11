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日修憲勢力獲逾三分之二議席 陸：盼日方汲取歷史教訓

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。 路透
大陸外交部發言人汪文斌。 路透

日本修憲勢力在7月10日舉行的參議院選舉中，獲得超過三分之二多數議席，突破修憲動議所需門檻。中國大陸外交部11日對此稱，希望日本認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。

據中方發布，中國大陸外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上，針對記者提問如何看待日本參議院選舉結果，以及修憲問題成為日本政治重要議題做出回應。

汪文斌說，中國大陸願同日本一道，根據中日四個政治文件確立的各項原則，繼續發展兩國睦鄰友好合作關係。

他表示，由於歷史原因，日本修憲問題受到國際社會和亞洲鄰國的高度關注，中方希望日本汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

根據外電，在日本參議院選舉中，主張修憲的四個黨派在選舉中獲得179席，超過參議院議席總數三分之二的166席，具備了在國會發起修憲動議所需條件。日本首相岸田文雄周日晚間說，修憲是非常緊迫的課題，今後將在國會中加強關於憲法的討論，並提出更加具體的議案。

日本 修憲

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