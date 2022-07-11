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廈門寶太6月捐台380萬劑快篩 吳家瑩：兩岸一家親

聯合報／ 記者陳政錄／廈門即時報導
廈門台協會長吳家瑩。記者陳政錄／攝影
廈門台協會長吳家瑩。記者陳政錄／攝影

在6月台灣新冠病毒快篩試劑短缺期間，廈門寶太生物科技透過大陸台商協會、新黨、國民黨立委陳玉珍等管道，捐贈台灣共380萬人份快篩試劑，廈門市台商協會等11日赴寶太舉辦感恩答謝會，廈門台協會長吳家瑩指出，疫情之下，這樣的暖心故事，為兩岸一家親的骨肉親情，寫下了新的時代註腳。

寶太生物副總經理黃建國指出，今年以來，台灣、香港疫情高發，抗疫形勢嚴峻，且新冠檢測試劑缺口巨大，造成民眾不安，寶太對此感同身受。因此，公司於3月中旬將332萬人份新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒送往香港，6月份又定制了380萬人份新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒送往台灣，支援同胞戰疫。

新黨主席吳成典說，5月時看到民眾冒雨到松山慈惠堂排隊，只為了一人領取免費的兩劑快篩，深感不忍，因此在政府開放、解決關稅問題後，以新黨為例，6月前後就經手了1000多箱，每箱100劑，共約15萬劑的快篩試劑，由黨工透過各種方式分送給民間，當成做善事一樣。

吳家瑩指出，寶太的社會擔當和大愛精神，讓兩岸三地同胞感受到濃濃的骨肉親情，也增强了同胞之間的彼此認同，相信在兩岸三地同胞的共同努力下，一定可以眾志成城、戰勝疫情，等到春暖花開的那一天。

以台灣民意代表身分，來出席第14屆海峽論壇的台東縣副議長林琮瀚說，對於台東偏鄉部分低收入戶來說，免費的快篩試劑就像是即時雨，解決了民眾迫切的需求。

答謝會上，由大陸全國台企聯和福州、廈門、漳州、泉州、莆田、三明、南平、龍岩、平潭台商協會，以及吳成典、林琮瀚、在閩台灣教師代表唐國泰、台灣金門同鄉總會監事主席蔡少雄、馬祖鄉親代表曹常斌先後致贈感謝匾、旗給寶太生物，國民黨立委陳玉珍雖未到場，但也透過感謝信感謝寶太生物在疫情期間，提供金門鄉親10萬劑快篩試劑。

廈門台協會長吳家瑩（左），致贈感謝寶太生物科技副總經理黃建國。記者陳政錄／攝影
廈門台協會長吳家瑩（左），致贈感謝寶太生物科技副總經理黃建國。記者陳政錄／攝影
廈門寶太生物科技副總經理黃建國。記者陳政錄／攝影
廈門寶太生物科技副總經理黃建國。記者陳政錄／攝影
廈門寶太生物科技透過台商等，捐至台灣的快篩試劑。
廈門寶太生物科技透過台商等，捐至台灣的快篩試劑。

快篩試劑 疫情 廈門

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