汪洋13日擬出席海峽論壇 比照去年會見吳成典

第14屆海峽論壇於7月12至14日於福建廈門舉辦，大陸全國政協主席汪洋預計出席13日主論壇大會，並將比照去年，在大會前會見新黨主席吳成典及出席的台商、台胞代表。

在大陸本土疫情趨緩下，今年海峽論壇於7月舉行，接近往年都在6月中旬舉辦的慣例，作為對台工作前沿，據悉，中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席汪洋今年也將親自出席，顯示北京當局對於海峽論壇的重視。

為此，論壇參會人員自11日起，就須接受「閉環」或「點對點」管理、每日進行核酸檢測，以確保防疫滴水不漏。

吳成典11日出席廈門台協等答謝寶太公司捐贈台灣快篩試劑儀式，面對記者詢問，會見時預計和汪洋談些什麼，吳成典說，新黨此行就是來溝通的，不論是善意的還是來吵架的都好，兩岸不能不溝通，何況論壇已舉辦14屆，是重要的交流平台，跟雙城論壇一樣，都應該繼續保留。

至於預計推動哪些合作？吳成典說，合作方面大陸一直很有誠意，只是台灣這邊有些人不喜歡、不願意，「當然就找很多理由了」，過去新黨也不願意過度責備，但此次面對疫情，從缺口罩到疫苗、快篩試劑等，都讓人民無所適從。

據大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，今年海峽論壇將延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，安排論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊43場活動，線下出席論壇的台灣嘉賓約2,000人。