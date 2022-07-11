福建平潭部署大型海巡船 常態執行台海水域公務

大陸宣佈台灣海峽不是國際水域後，大陸迄今最大的大型海事巡航救助船、滿載排水量6600噸的「海巡06」輪11日正式列編福建，部署在平潭島，今後將常態性航行台灣海峽水域執行公務。

中新社報導，福建海事局披露，「海巡06」輪船長128.6米，型寬16米，型深7.9米，滿載排水量6600噸，主推進系統總功率13920千瓦，最高航速23節，續航力10000海里，自持力60天，能夠到達全球除南北極以外的所有海域，是目前台灣海峽體量最大、性能最優的公務船艇。

報導稱，台灣海峽歷來是中國東南沿海水上交通運輸要衝，也是連接朝鮮半島、日本、東南亞各國及港澳地區重要的海上通道，每天過往運輸船舶近3000艘。漁業和海上養殖業是福建省的傳統支柱產業，常年在台灣海峽作業的漁船數量超過3萬艘。同時，台灣海峽還是兩岸海上交流往來的最直接通道，新冠肺炎疫情前每年運輸旅客超過220萬人次。

福建海事局副局長、新聞發言人王華明表示，由於台灣海峽海上客貨運繁忙，航線與沿海漁場交叉重疊，加上春季濃霧、夏季台風和冬季大風的影響，台灣海峽歷來船舶險情事故多發，每年險情事故數量約佔大陸全國總數的10%。

王華明說，「海巡06」輪今後將根據大陸國家交通運輸部委派參加跨國巡航和國際多邊演練活動，執行國際海事救援任務，深度參與國際海事事務。此外，福建與台灣一衣帶水、隔海相望，「海巡06」輪列編後，將在促進兩岸海事交流、深化海上應急處置合作等方面發揮重要作用。

「海巡06輪」今後將常態性在台灣海峽水域執行公務，可在管轄水域進行海事監管、海上生命救助和船舶救援、海上船舶應急處理、應對海上突發事件、維護國家海洋權益等。