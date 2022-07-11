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陸軍事專家：美日若在沖繩部署中導 中方勢必反制

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
美國發射中程導彈。（湖北衛視／長江新聞號）
美國發射中程導彈。（湖北衛視／長江新聞號）

陸媒環球時報8日報導，美日已展開在日本西南諸島部署中程導彈部隊的前期作業，通過加強「第一島鏈」建設實現對華一體化威懾。大陸軍事專家稱，此舉勢必引起中方反制。

報導稱，美國已啟動多域特遣部隊（MDTF）的陸基中導裝配工作，將MDTF優先部署在第一島鏈。雖然岸田政府尚未公開對美在日部署中導作出最終決斷，但由於陸基中導裝備靈活性強，日本自衛隊已實質性推動中導部署的前期準備工作。

陸基中導與美國在韓國部署的「薩德」反導系統不同，部署陸基中導無需建設「薩德基地」般的大型基礎設施， 這種「移動炮台」只要完成裝配工作，就可以迅速進駐美日軍事基地。

大陸軍事專家宋忠平受訪時表示，美國如果在日本的西南諸島（沖繩周邊）部署陸基中導將嚴重威脅中國的國家安全，也會讓美國更多介入中國周邊事態。而且，一旦陸基中導成為一種常態化的武器裝備，必然引起軍備競賽，不利於印太地區的和平與穩定。

宋忠平還表示，日本若在西南諸島部署中導部隊，對日本來說無疑是自掘墳墓、玩火自焚。試圖將日本西南諸島作為挑釁中國的前沿陣地，勢必引起中方反制。

此前，大陸國防部新聞發言人吳謙曾明確表示，中方堅決反對美國在亞太地區部署中導。如果美方執意部署，就是在中國「家門口」挑釁，中方絕不會坐視不管，將採取一切必要措施堅決反制。

報載美日打算在日本西南諸島（沖繩周邊）部署中程導彈。（環球網）
報載美日打算在日本西南諸島（沖繩周邊）部署中程導彈。（環球網）

日本 美國

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