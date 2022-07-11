胡錫進：王毅布林肯會晤有助減少中美的誤解誤判

大陸國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯9日在印尼巴厘島會晤。兩人談話時間超長，達到了5個多小時。大陸環球時報前總編輯胡錫進分析表示，這次中美會晤十分重要，有助減少中美的誤解誤判。

胡錫進在其個人微博稱，這次會晤的翻譯是同傳，而不是交傳，也就是說這5個多小時全是雙方的有效交流時間。王毅和布林肯在不停談話，這當中的同傳翻譯都會受不了，要輪撥換。

他解釋稱，國際會晤期間的雙邊會晤很多是「會邊會」，參加主會的各國官員不總是坐在自己的位置上，中間會出來在旁邊房間坐在一起談話就算雙邊會晤了，有的甚至就在走廊聊幾句也算會晤，這種會晤的時間通常比較短，能到一個小時左右就算很長的了。

北約峰會期間韓國方面宣佈韓日領導人舉行會晤，沒想到日本方面根本不承認雙方舉行會晤，稱雙方「以自然的方式」相遇，打了短暫的招呼。後來韓方承認，他們所稱的那次韓日領導人會晤只持續了三、四分鐘。另外北約峰會期間，美日韓三國領導人舉行了一次三方會晤，竟然也只有25分鐘，這樣的短暫會晤有不少屬於「外交擺拍」。

這次王毅與布林肯會晤持續5個多小時，在大型國際會議期間極其罕見，因為它不可能以「會邊會」的方式舉行，所以它被放到了G20外長會結束之後。

這次中美會晤時間長，雙方都有了充足的表達空間，王毅提出很多精彩表述。比如他說：美國正患上越來越嚴重的中國恐懼症。如果任由這種威脅膨脹發展下去，美國對華政策將是一條走不出去的死胡同。王毅還揪著美方承諾的「四不一無意」，逐條要求美國予以落實。

王毅明確說，中美三個聯合公報才是兩國最可靠的「防護」，他還警告美方「務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤」。

這次中美會晤王毅向布林肯提出四份清單，要求美方糾正錯誤解決問題，並建議中美在八個領域合作。相較過去，中方向美方提出了更多、更細化的要求。

會晤結束後，中美雙方在對外通報中強調了各自表達的立場和關切。外界都注意到中美雙方都對這次會晤給予了正面積極評價，美方稱這次會晤是「有益的和建設性的」，並希望與北京的溝通管道繼續保持暢通。

胡錫進認為這次會晤確實有助於減少中美的誤解誤判，增強外界對中美管理好彼此嚴重分歧的信心。比如「紐約時報」就寫到：「中美外長會晤釋放了雙方希望確保持續緊張的中美關係不會演變成更大危機的最新信號，雙方都稱會晤是坦誠的。布林肯在會晤中試圖緩和對華緊張關係。」

胡錫進說，美國中期選舉將至，民主黨形勢不妙，拜登政府需要在內外政策上都能有一些讓選民相信他幹得還不錯的表現，他們在當下更加有求於中國。這次會晤為中美未來高層交往積累了條件。

按，據路透報導，布林肯10日在曼谷表示，美國預期拜登總統和中國國家主席習近平未來幾周將有機會談話。