國台辦呼籲：台胞到新疆看看、台商多到新疆考察

國台辦近期舉辦海峽兩岸媒體聯合參訪新疆，國台辦發言人馬曉光10日在新疆呼籲台灣民眾有機會到新疆看看，且希望廣大台商能多到新疆考察。他相信經由兩岸同胞一點一滴交流與積累，兩岸關係能擁有燦爛未來。

馬曉光呼籲台灣同胞，有機會到新疆來一趟文化盛宴，兩岸同胞藉此增進相互理解，融合相互的感情。另一方面，他也希望廣大台商與工商界朋友有機會多到新疆考察。相信豐富多彩的景色，人民安居樂業，社會穩定，以及內含生機蓬勃的發展潛力，一定是台胞能夠發展的巨大空間，在各民族勤勞樸實、熱情好客之中也能找到家鄉的感覺。

馬曉光說，「相信海峽兩岸關係困難是暫時的，經由兩岸同胞努力，經由一點一滴交流的合作積累，兩岸同胞一定能夠走親、走近、走好。海峽兩岸關係一定能擁有一個燦爛的未來。」

國務院台辦與中國記協共同舉辦的「魅力新疆—海峽兩岸記者聯合採訪活動」於3日至10日舉行，活動足跡遍布南、北疆，參訪地點包括伊斯蘭經學院、伊寧市紡織產業園、昭蘇縣馬產業園區與喀什古城等。

事實上，近幾年台灣甚少有旅行團至新疆旅遊。據大陸當地一位長期帶領新疆旅遊團的導遊向記者透露，他已四年未接待台灣旅行團。此外。目前台灣幾大旅遊網站，如雄獅、鳳凰旅遊等關於新疆行的旅遊產品不是顯示過期便是下架。