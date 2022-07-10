王毅與澳洲外長黃英賢會見 黃：澳奉行一中政策

大陸國務委員兼外長王毅8日在印尼巴厘島出席二十國集團外長會期間與多國外長會見，包括近年與大陸屢生齟齬的澳洲、加拿大等國外長。王毅在與澳洲外長黃英賢會見時，黃英賢表示，澳洲奉行一中政策，將消除雙邊關係中存在的障礙。

新華社報導，黃英賢表示，澳中是全面戰略夥伴，澳新政府將遵循聯合國憲章宗旨，遵守國際法和國際關係準則，繼續奉行一個中國政策。希望以兩國建交50週年為契機，使雙邊關係趨於穩定、互惠互利。面對澳中關係的一些複雜因素，澳方無意放大雙方分歧，無意參與圍堵中國，將本著相互尊重、冷靜務實態度，保持雙方建設性接觸交流，增進相互信任，擴大平等合作，消除雙邊關係中存在的障礙。

王毅表示，過去幾年中澳關係遭遇困難的根子在於澳前政府執意地把中國視為「對手」甚至「威脅」，對華採取了一系列不負責任的言行。中方重視澳新政府重申堅持兩國全面戰略夥伴關係定位，讚賞澳方堅持一個中國政策。希望澳方抓住當前契機，付諸實際行動，重塑對華正確認知，為改善中澳關係減少負資產，積累正能量。一要堅持視中國為夥伴而不是對手。二要堅持求同存異的相處之道。三要堅持不針對也不受制於第三方。四要堅持構建積極務實社會民意基礎。

王毅與澳洲新政府的外長會見，是中澳兩國外長近三年來的首度會面。兩人在8日當地時間會見，但新華社直至9日深夜才公布兩人會談內容。

另外，王毅在與加拿大外長喬利會見時表示，中加從來不是對手，而是夥伴，中國從來不是威脅，而是機遇。健康穩定的中加關係是兩國人民的共同期待，也符合雙方共同利益。中方重視加方積極表態，希望落實到行動上，在涉華問題上尊重事實，謹言慎行，要切實做到相互尊重，同中方相向而行，著眼長遠，增進瞭解，消除誤解，建立互信，推動中加關係重回正軌。

喬利表示，加方重視加中關係，願同中方相互尊重，加強溝通，以務實態度合作應對共同關切，推動雙邊關係重回正軌。加中經貿往來密切，兩國受益良多。雙方在氣候變化、生物多樣性等多邊事務中保持密切協調合作。

王毅當日還會見了德國外長貝爾伯克、荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉、新加坡外長維文、西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯等人。