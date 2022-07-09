管控雙邊日益升高敵意 中美外長今在巴厘島舉行會晤

大陸國務委員兼外長王毅當地時間9日上午在印尼巴厘島與美國國務卿布林肯舉行會晤，這是兩人繼去年10月後，再次面對面會談。美國之音指出，此次會談是中美雙方為試圖遏制，或至少管控日益嚴重的敵意所做的新努力。報導稱，「這種敵意已成為華盛頓和北京近期關係的特徵」。

美國之音指出，王毅和布林肯將討論一系列有爭議的問題，從關稅、貿易、人權到台灣和南中國海爭端。布林肯在兩人進入閉門會談前說，「在像美國和中國之間這樣複雜和重要的關係中，有很多議題要談，我非常期待進行富有成效、建設性的對話」。

王毅則表示，「兩國保持正常交往是必要的」，「共同努力確保這一關係將繼續沿著正確的軌道向前發展」。他並重申中國一貫堅持的「相互尊重」、「和平共處」和「合作共贏」的原則。王毅說，這「符合兩國和兩國人民的利益，也是國際社會的共同願望」。

美國官員此前表示，預計布林肯與王毅此次會談不會取得任何突破，但希望能夠幫助雙方保持溝通渠道暢通，建立「護欄」，指導世界上最大的兩個經濟體應對日益複雜和潛在爆炸性問題。

報導指出，美國和中國在包括烏克蘭問題在內的問題上採取了日益對抗性的立場，一些人擔心這些立場可能導致誤判和衝突。中國拒絕批評俄羅斯的入侵，同時譴責西方對俄羅斯的制裁，並指責美國和北約挑起衝突，美國對此一直保持警惕。

大陸外交部發言人趙立堅在7日例行記者會上則表示，美國人一直在說「護欄」，中美關係的「護欄」就是中美三個聯合公報。