王毅告訴韓外長：避免在本地區引入大國對抗和集團政治

新華社報導，大陸國務委員兼外長王毅當地時間7日在巴厘島出席G20外長會期間會見韓國外長樸振時表示，孔子曰：「人而無信，不知其可也」。中方願同韓方重溫建交初心，聚焦互利合作，排除內外干擾，推動雙邊關係保持健康穩定發展勢頭。

韓聯社指出，這是樸振履新以來兩國外長首次面對面會晤。樸振在開場白中援引中國諺語「山積而高，澤積而長」，強調基於「相互尊重」的韓中關係。樸振告訴王毅，兩國只有在相互尊重和互信的基礎上構建平等的夥伴關係，才能推動雙邊關係在未來30年繼續朝著更健康、更成熟的方向發展。

王毅表示，中韓兩國元首成功通話，引領雙邊關係實現平穩過渡、良好開局。今年是中韓建交30周年，兩國關係迎來重要發展機遇，同時也面臨一些現實挑戰。維護發展好中韓關係符合雙方共同利益，反之兩國都會受損。

王毅說，中韓是離不開的近鄰，分不開的夥伴。兩國有著休戚與共的安全環境，形成了利益融合的產業循環。要堅持業已達成的共識和諒解，保持相互政策的穩定性和延續性。

樸振則回應，韓方重視國際社會的普世價值和規則，將積極參與國際社會為維護自由、和平、人權、法治所付出的努力和行動。在國際關係方面，韓方將基於開放、透明、包容的原則，對全球性挑戰承擔起應有的責任。

王毅強調，面對單邊行徑肆虐、強權霸凌氾濫，國際社會應堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，倡導踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。當前尤其要防止冷戰思維在本地區回潮，避免引入大國對抗和集團政治。

新華社稱，雙方認為，加強交往和深入溝通十分重要，原則同意今年內實現兩國外長互訪。雙方並同意加快推進兩國自貿協定第二階段談判，實現更高水平相互開放。同時拓展高科技、氣候變化、生態環保、清潔能源等領域合作，確保供應鏈產業鏈穩定順暢。

中韓雙方也同意加強人文特別是青少年交流，推動兩國人民「相知相親」，用好綠色通道，有序恢復並增加航班，便利人員往來。