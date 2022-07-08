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王毅：中方拒絕將烏克蘭危機同台灣問題相提並論

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅（右）7日在巴厘島出席G20外長會期間會見印度外長蘇傑生。新華社
大陸國務委員兼外長王毅（右）7日在巴厘島出席G20外長會期間會見印度外長蘇傑生。新華社

大陸國務委員兼外長王毅當地時間7日在巴厘島出席二十國集團（G20）外長會期間，在與印度外長蘇傑生就烏克蘭問題交換意見時強調，中方拒絕任何將烏克蘭危機同台灣問題相提並論的圖謀，將堅定捍衛自身的核心利益。

王毅7日先後與印度、印尼、阿根廷、俄羅斯外長及歐盟外交與安全政策高級代表分別舉行雙邊會見。據大陸外交部新聞稿，王毅在與蘇傑生就烏克蘭問題交換意見時，闡述了中方的三點關切：

一、反對借機煽動冷戰思維、渲染陣營對立、製造「新冷戰」。中方將繼續堅定站在歷史正確的一邊，站在勸和促談的一邊；

二、反對搞雙重標準，損害中國的主權和領土完整。王毅稱，一些國家在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國的主權和一個中國原則，甚至蓄意在台海製造緊張局勢，這顯然是赤裸裸的雙重標準。中方拒絕任何將烏克蘭危機同台灣問題相提並論的圖謀，將堅定捍衛自身的核心利益；

三、反對損害別國的正當發展權益。王毅說，有的國家以烏克蘭危機為借口，對中國等其他國家濫施單邊制裁，既不正當，也不合法，破壞了國與國之間的正常交往，違反了國際貿易的通行規則，也導致了烏克蘭危機的複雜化和擴大化。各方應對此予以共同抵制並努力構建開放、公平、非歧視的國際合作環境。

大陸外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上表示，王毅在G20外長會期間還將與美國、法國、德國、西班牙、荷蘭、加拿大、澳洲、新加坡、沙烏地阿拉伯等國外長舉行雙邊會見。

G20外長會7、8兩日在印尼巴厘島舉行，中美外長雙邊會談最受矚目。美國國務院亞太助卿康達日前曾表示，布林肯與王毅會談的議題包括在氣候變化、全球衛生與健康、打擊毒品及緬甸問題上兩國可能的合作。

康達還表示，美國希望負責任地的管控與中國的「激烈競爭」，兩國需要建立「護欄」以避免意外衝突。

對於美國多次提出建立中美關係的「護欄」，中國社會科學院美國研究所研究員劉衛東接受香港中通社採訪時指出，中美兩國均不想開戰，但戰爭可能由前線一個細小摩擦或第三方不理智行為引發。

劉衛東表示，「護欄」是設一個保險，一旦雙方可能出現軍事衝突時，雙方都要有意識馬上回頭，不再把事態往該方向推進。「護欄」主要涉及國家安全、一線的軍事接觸等問題，並非兩國所有爭端都要設護欄，預估護欄不會觸及新疆、西藏、知識產權保護等議題。　　

但他認為，中美雙方對於護欄的規劃存在差異。「如中國可能會說，你想要護欄就不要干涉台灣問題，而美國可能會說，你不能輕易對台灣動武。所以雙方只能博弈協商，在一些規則性問題上還可以坐下談，在原則性問題上就難妥協。」

劉衛東推測，此次中美外長會談或許會比前兩次有多一些進展，因為雙方有更重要的使命，11月有G20峰會，美國有中期選舉，中國有二十大，雙方國內都有重要事項，都希望中美關係能够穩定。

烏克蘭 美國 王毅

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