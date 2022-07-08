中美兩軍參謀首長視訊通話 陸要求停止美台軍事勾連

據大陸國防部消息，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成7日應約與美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）進行視頻通話。李作成告訴密利，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓餘地。他要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定。

根據大陸國防部微信公眾號發布的新聞稿，李作成說，大陸國家主席習近平強調，新時期中美相處應該相互尊重、和平共處、合作共贏。美國總統拜登多次作出「四不一無意」的積極表態，中方對此高度重視。

「四不一無意」指美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突對抗。

李作成表示，只要堅持兩國元首戰略引領，落實兩國元首重要共識，中美完全可以共同發展、相互成就。當前形勢下，兩軍要秉持相互尊重、客觀理性態度，進一步加強對話、管控風險、推進合作，而不是蓄意製造對抗、挑起事端、相互排斥。

李作成強調，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，如果有人肆意挑釁，就必然遭到中國人民堅定的反制回擊。中方要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定。中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整。

新聞稿稱，雙方認為，保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗符合雙方共同利益，雙方可就此保持溝通。雙方還就海空軍事安全、烏克蘭危機等交換意見。

今年6月10日，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和在新加坡出席香格里拉對話會與美國國防部長奧斯丁會談時曾表示，「台灣是中國的台灣」，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。中國政府和軍隊將堅決粉碎任何台獨圖謀、堅決維護祖國統一。