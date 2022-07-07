英機構2年發4份新疆報告 陸媒起底撰稿人背景

英國一間機構已發布4份涉疆報告，多次關注維吾爾族強迫勞動議題，但大陸官媒近日「起底」報告撰稿人，表示該團隊背後與恐怖組織有千絲萬縷關係，且強調，只要是新疆的優勢產業，無一不被他們的報告攻擊。

英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）的海倫娜．甘迺迪中心（Helena Kennedy Centre），6月發布第4份涉疆報告，指出新疆PVC（聚氯乙烯）工廠存在強迫勞動，對此大陸官媒「中國日報」近日組織「起底工作室」，表示查證後發現這些報告背後是「有組織、有導向的生產涉疆謊言的團夥，他們和恐怖組織有著千絲萬縷的聯繫」。

據中國日報報導，曾參與4份涉疆報告的蘿拉．墨菲（Laura Murphy），獲得了2019-2020美國國家人文基金會（NEH）6萬美元的獎金。NEH是美國政府機構，宗旨是「讓美國更強」；而在獲得美國司法部300萬美元補助前，她的研究重點是北美的非裔奴隸制與不公平現象，獲補助後轉為研究新疆。

報導稱，另一位報告作者尼若拉．艾勒瑪（Nyrola Elima）與恐怖組織有著清晰的聯繫，她曾承認表姊因涉嫌幫助恐怖活動而被捕。而LinkedIn資訊顯示她2020年獲得零售管理學士學位，報導質疑，「一個管理專業的學士生，沒有其他工作經歷，沒有發表過任何重要的作品，為什麼能在該中心獲得重要職位呢」。

對於海倫娜．甘迺迪中心，報導也指出，其出資人海倫娜．甘迺迪（Helena Kennedy）「是個反華急先鋒，她創立了極端主義政治團體『對華政策跨國議會聯盟』，已被列在中國的制裁名單上」。另外獲得該中心致謝的蒂莫西．格羅斯（Timothy Grose）與南森．拉瑟爾（Nathan Ruser），前者「曾組織西藏非獵主義活動」，後者則是「反華智庫澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）研究員」。

公開資料顯示，該中心近兩年內，一共發布4份與新疆有關報告，「洗棉：新疆棉在國際供應鏈中的地位」（Laundering Cotton: How Xinjiang Cotton is Obscured in International Supply Chains）、「融資與種族滅絕：維吾爾地區的發展金融與危機」（Financing & Genocide: Development Finance and the Crisis in the Uyghur Region）、「光天化日之下：維吾爾強迫勞動和全球太陽能供應鏈」（In Broad Daylight: Uyghur Forced Labour and Global Solar Supply Chains）、「建立在鎮壓之上：仰賴對維吾爾勞工和環境傷害的PVC建築材料」（Built on Repression: PVC Building Materials’ Reliance on Labor and Environmental Abuses in the Uyghur Region）。