吳密察禁止台港故宮交流 陸委會：尊重內控機制

香港故宮於日前開幕，而此前其董事局主席陳智思、館長吳志華都曾提到希望跟台北故宮合作，但國立故宮博物院院長吳密察早前在立法院指出，已嚴令禁止處長級以上官員跟香港故宮交流，對此陸委會7日指出，「港版國安法」後，政府人員赴港澳已可能遭遇各種風險，並表示尊重故宮內控機制。

陸委會副主委邱垂正強調，台港之間的交流往來，以及我方政府機關人員赴港澳，都有遵循既有的規範。而因應「港版國安法」之後，我方政府人員赴港澳可能會遭遇各種風險，行政院已經於2020年12月頒發「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」，陸委會提醒，相關人員赴港澳應注意人身安全以及公務資訊的保護事項，以維護公務機密及國家安全。

對於故宮院長吳密察所下的與香港故宮交流禁令，陸委會表示「尊重它們的內控機制」。另外，據港媒「香港01」日前報導，故宮博物院表示尚未收到香港故宮合作邀請或聯繫，強調「只有在對等、尊嚴的前提下，才有交流或合作空間」。

而吳密察2021年底就曾在立法院公開表示，過去北京故宮跟台北故宮即有交流，「但是是建立在彼此能夠平等，以及純粹學術文化交流基礎上」，他也透露自他上任故宮院長之後，台北故宮與北京故宮就沒有再交流。

至於澳門、香港近日檢出台灣芒果有新冠病毒，邱垂正表示，主管機關農委會已經充分加以說明，因為事涉台灣農產品形象以及農民權益，陸委會也分別責成澳門辦事處以及透過策進會、協進會平台，「向香港、澳門政府表達嚴正關切」，並要求提供相關檢驗情形及涉及廠商資料，「我們期待對方政府能有所回覆」。