快訊

中職／陳鏞基遭球直擊頭部 高國慶成最老代跑者

北市中華路傳賣一戶賠8600萬元 原來有「隱情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳密察禁止台港故宮交流 陸委會：尊重內控機制

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於故宮院長吳密察嚴令禁止處長級以上官員跟香港故宮交流，陸委會副主委邱垂正表示，尊重其內控機制。（記者廖士鋒／攝影）
對於故宮院長吳密察嚴令禁止處長級以上官員跟香港故宮交流，陸委會副主委邱垂正表示，尊重其內控機制。（記者廖士鋒／攝影）

香港故宮於日前開幕，而此前其董事局主席陳智思、館長吳志華都曾提到希望跟台北故宮合作，但國立故宮博物院院長吳密察早前在立法院指出，已嚴令禁止處長級以上官員跟香港故宮交流，對此陸委會7日指出，「港版國安法」後，政府人員赴港澳已可能遭遇各種風險，並表示尊重故宮內控機制。

陸委會副主委邱垂正強調，台港之間的交流往來，以及我方政府機關人員赴港澳，都有遵循既有的規範。而因應「港版國安法」之後，我方政府人員赴港澳可能會遭遇各種風險，行政院已經於2020年12月頒發「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」，陸委會提醒，相關人員赴港澳應注意人身安全以及公務資訊的保護事項，以維護公務機密及國家安全。

對於故宮院長吳密察所下的與香港故宮交流禁令，陸委會表示「尊重它們的內控機制」。另外，據港媒「香港01」日前報導，故宮博物院表示尚未收到香港故宮合作邀請或聯繫，強調「只有在對等、尊嚴的前提下，才有交流或合作空間」。

而吳密察2021年底就曾在立法院公開表示，過去北京故宮跟台北故宮即有交流，「但是是建立在彼此能夠平等，以及純粹學術文化交流基礎上」，他也透露自他上任故宮院長之後，台北故宮與北京故宮就沒有再交流。

至於澳門、香港近日檢出台灣芒果有新冠病毒，邱垂正表示，主管機關農委會已經充分加以說明，因為事涉台灣農產品形象以及農民權益，陸委會也分別責成澳門辦事處以及透過策進會、協進會平台，「向香港、澳門政府表達嚴正關切」，並要求提供相關檢驗情形及涉及廠商資料，「我們期待對方政府能有所回覆」。

台北故宮 香港 港版國安法

延伸閱讀

故宮草蟲畫特展 興大師生協助解說草蟲特性

一國兩制走樣 美駐港領事勸北京傷香港只會自傷

我國輸香港芒果也檢出新冠肺炎病毒 農委會回應了

營建工程飆漲缺工 故宮南院新館國寶館延近半年未發包

相關新聞

國台辦主任撰文促統 陸委會：掩飾對台工作失敗

大陸國台辦主任劉結一7日在中共黨媒人民日報撰文「在新時代新征程上奮力推進祖國統一進程」，強調要貫徹「新時代黨解決台灣問題...

國民黨副主席將出席海峽論壇 陸委會禁「民主協商」

國民黨副主席夏立言日前表示，將會參與今年的海峽論壇，形式則是循2021年的視訊與會模式，對此陸委會7日以四點回應表示，海...

吳密察禁止台港故宮交流 陸委會：尊重內控機制

香港故宮於日前開幕，而此前其董事局主席陳智思、館長吳志華都曾提到希望跟台北故宮合作，但國立故宮博物院院長吳密察早前在立法...

陸外交部：中美關係護欄就是三個聯合公報

中國大陸外交部發言人趙立堅7日表示，美國人一直在說「護欄」，「中美關係的護欄就是中美三個聯合公報」。美方應該做的是恪守中...

陸外長王毅將與澳洲外長會見 日韓外長排除在外

大陸國務委員兼外長王毅將與美國務卿布林肯會見，大陸外交部發言人趙立堅今天表示，美國人一直在說兩國關係的「護欄」，中美關係...

七七事變85周年 陸外交部：望日本反省侵略歷史

今天是「七七事變」85周年，中國大陸外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上喊話日本，表示中方一貫主張本著以史為鑒、面向未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。