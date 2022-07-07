國民黨副主席將出席海峽論壇 陸委會四點回應

國民黨副主席夏立言日前表示，將會參與今年的海峽論壇，形式則是循2021年的視訊與會模式，對此陸委會7日以四點回應表示，海峽論壇不論是實體或者視訊，都不改變其統戰平台本質，且警告政黨不得以任何形式參與涉及中共民主協商活動。

對於夏立言將參加海峽論壇，陸委會副主委邱垂正7日下午在記者會上，以四點回應指出，首先，海峽論壇無論實體或視訊錄影，不改變其統戰平台本質，不可在台灣舉辦論壇分支活動或是延續性活動，我地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動。

再者，邱垂正強調，政府禁止中央部會及所屬單位人員出席相關實體或網路活動、不樂見地方政府人員參加相關活動；第三，則是禁止機關、個人或團體、政黨，以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或中共定義的「民主協商」活動。

最後，邱垂正表示，推動兩岸人民正常交流往來是政府既定政策，陸委會支持秉持對等尊嚴、合於規範、不涉及任何政治前提的兩岸交流，呼籲國內各界應留意社會觀感、掌握國內民意脈動以及國際視聽，切勿配合中共對台統戰操作，共同維護國家主權及自由民主。

另外，對於即將到來的11月地方大選，陸委會強調，「正告境外有心人士，應尊重台灣的民主制度，停止一切不當操弄做為、切勿不當介入台灣選舉及干預台灣內部事務，有關機關將嚴密掌握相關情勢、強化安全管理作為，政府對於涉及不法案件將積極偵辦，以確保台灣民主憲政的正常運行」。