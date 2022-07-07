七七事變85周年 陸外交部：望日本反省侵略歷史

今天是「七七事變」85周年，中國大陸外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上喊話日本，表示中方一貫主張本著以史為鑒、面向未來的精神發展中日關係，希望日方切實正視和反省侵略歷史，汲取深刻教訓，以實際行動堅持走和平發展道路。

趙立堅說，1937年7月7日，日本軍國主義製造盧溝橋事變，發動了全面侵華戰爭。

他表示，「中國人民經過不屈不撓的浴血奮戰，打敗了窮凶極惡的日本軍國主義侵略者，取得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利。」

值得注意的是，對於抗戰過程，趙立堅說，「這個偉大勝利是中國共產黨發揮中流砥柱作用的偉大勝利」，也是世界反法西斯戰爭勝利的重要組成部分，是中國人民的勝利，也是世界人民的勝利。