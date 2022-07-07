快訊

台首例猴痘基因定序出爐 與歐美流行型別相同、死亡率1％

影片曝光！高雄男超商隨機性侵又折返現場 警噴辣椒水當街擒狼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七七事變85周年 陸外交部：望日本反省侵略歷史

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸外交部發言人趙立堅。路透
中國大陸外交部發言人趙立堅。路透

今天是「七七事變」85周年，中國大陸外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上喊話日本，表示中方一貫主張本著以史為鑒、面向未來的精神發展中日關係，希望日方切實正視和反省侵略歷史，汲取深刻教訓，以實際行動堅持走和平發展道路。

趙立堅說，1937年7月7日，日本軍國主義製造盧溝橋事變，發動了全面侵華戰爭。

他表示，「中國人民經過不屈不撓的浴血奮戰，打敗了窮凶極惡的日本軍國主義侵略者，取得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利。」

值得注意的是，對於抗戰過程，趙立堅說，「這個偉大勝利是中國共產黨發揮中流砥柱作用的偉大勝利」，也是世界反法西斯戰爭勝利的重要組成部分，是中國人民的勝利，也是世界人民的勝利。

抗日戰爭 趙立堅 日本

延伸閱讀

前台大醫搶先飛日本 眾人太羨慕喊：我們東京見

日本漫畫《遊戲王》作者高橋和希過世 遺體在沖繩外海被發現

影／日本航空辦七夕祈福許願活動 旅客祈求親友健康

超有梗！日本企業用電玩HP胸針助員工溝通 3種血量讓你告訴老闆「我累了」

相關新聞

國民黨副主席將出席海峽論壇 陸委會四點回應

國民黨副主席夏立言日前表示，將會參與今年的海峽論壇，形式則是循2021年的視訊與會模式，對此陸委會7日以四點回應表示，海...

陸外長王毅將與澳洲外長會見 日韓外長排除在外

大陸國務委員兼外長王毅將與美國務卿布林肯會見，大陸外交部發言人趙立堅今天表示，美國人一直在說兩國關係的「護欄」，中美關係...

七七事變85周年 陸外交部：望日本反省侵略歷史

今天是「七七事變」85周年，中國大陸外交部發言人趙立堅7日在例行記者會上喊話日本，表示中方一貫主張本著以史為鑒、面向未來...

香港再現遊行紀念七七抗戰 保釣人士要求日本道歉

許久未見的香港遊行，今天又重現街頭，今天遊行的主角是「保釣行動委員會」，為紀念今日（7日）七七事變85周年，發起遊行，由...

今年首虎 前西藏副主席張永澤被雙開

今年元旦後中共第一個落馬的高官張永澤，經調查後，大陸中紀委7日通報，他因嚴重違紀違法，給予開除黨籍、開除公職的「雙開」處...

新時代對台工作 劉結一：探索「兩制」台灣方案

大陸國台辦主任劉結一7日在黨媒《人民日報》發表署名文章，對於新時代對台工作的根本遵循和行動綱領，劉結一提出，要在實現中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。