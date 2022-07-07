海峽論壇12日登場 國台辦：出席台灣嘉賓約2000人

大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日正式宣布，第十四屆海峽論壇將於7月12日起在福建舉辦，主會場設在廈門，並於13日舉辦論壇大會，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，安排四大版塊43場活動，線下出席的台灣嘉賓約2,000人。

朱鳳蓮指出，目前海峽論壇各項籌備工作基本就緒，邀請了台灣有關政黨代表、主辦單位代表，以及行業精英、社團負責人、工青婦、鄉鎮村裡、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓以不同管道出席論壇相關活動。

她還說，本次論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，採用線上線下結合、集中分散結合的方式，安排論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊43場活動，線下出席的台灣嘉賓約2000人。

朱鳳蓮表示，論壇將繼續關注並服務基層群眾和青年群體，攜手台胞共同弘揚中華傳統文化，率先和台胞分享發展機遇，助力兩岸經濟社會融合發展。她說，我們熱忱歡迎廣大台灣同胞以不同管道參與海峽論壇相關活動。

去年海峽論壇舉辦時，國民黨主席朱立倫以預錄視訊方式出席，對於今年的安排，國民黨大陸事務部主任林祖嘉日前受本報採訪時證實，國民黨也會參加今年的海峽論壇，不過人不會到場，也是以視訊方式參與。隨後，國民黨副主席夏立言在接受媒體採訪時表示，他將以視訊方式參加開幕式。

對於海峽論壇的舉辦，陸委會指出，海峽論壇為中共主辦之大型對台統戰平台，過去以來政府均禁止在台辦理相關延續或分支活動，也禁止中央機關人員參與，不樂見我地方政府與會，呼籲我民眾團體勿輕易參加。