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新時代對台工作 劉結一：探索「兩制」台灣方案

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國台辦主任劉結一。圖／中新社
大陸國台辦主任劉結一。圖／中新社

大陸國台辦主任劉結一7日在黨媒《人民日報》發表署名文章，對於新時代對台工作的根本遵循和行動綱領，劉結一提出，要在實現中華民族偉大復興行程中推進祖國統一，並繼續堅持「和平統一、一國兩制」基本方針和一個中國原則、「九二共識」，和堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

劉結一在下半年中共二十大舉辦前，發表文章中細數過往對台工作歷程，並擘劃未來的工作方向，指稱做好新時代對台工作，必須全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略。

他首先提到，在實現中華民族偉大復興行程中推進祖國統一。強調國家强大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，任何人、任何勢力都無法阻擋，並指解決台灣問題的時、勢、義始終在主張統一的力量這一邊，且中國大陸日益增長的綜合實力、顯著的制度優勢正持續轉化為對台工作效能，推動統一行程邁進。

劉結一接著提到，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針。他說，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情况，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情，指稱大陸會以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，積極探索「兩制」台灣方案，為和平統一創造廣闊空間。

但對於不承諾放棄使用武力，他說，目的是維護和平統一的前景，維護包括台灣同胞在內的中華民族根本利益。

至於堅持一個中國原則和「九二共識」，劉結一表示，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不可能改變，表態陸方堅決反對任何曲解、否定和污蔑「九二共識」的言行，並在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，推動兩岸各界共同探討兩岸關係和民族未來。

劉結一還說，要推動兩岸關係和平發展、融合發展，以及堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

他重申，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。同時，「台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉」，因此，陸方堅決反對反制外部勢力打「台灣牌」，堅決反對任何外來干涉，任何人都不要低估中國大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強决心、堅定意志、强大能力。

劉結一接著提出，要團結台灣同胞共圓中華民族偉大復興中國夢。他認為，台灣前途在於國家統一，同胞福祉系於民族復興，中國大陸秉持「兩岸一家親」的理念，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞，呼籲要深刻認識統一是福、台獨是禍，壯大反獨促統力量。

劉結一 台獨

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