電商賣「女童下體肉」寵物食品 拼多多：強烈譴責堅決徹查不法行為

中國大陸電商平台拼多多上日前出現一間詭異的寵物食品店，名為「力歐高寵物食品」的店家竟在簡介中聲稱「活體女童肉體加工」，甚至標榜寵物食品都是用「女肉童下體部位」的骨肉絞碎製成，主打「低脂肪，高蛋白」，更附一張女童斷腿照，立刻引起大陸網民關注。

大陸媒體《上游新聞》報導，據最新消息，警方已就此事展開調查，拼多多平台也公開回應，對此類不法行為予以強烈譴責，聲稱將堅決徹查並追究相關人員的法律責任，同時將充分接受教訓，提高防範意識，防堵惡意製造極端誇張宣傳的缺口。

拼多多工作人員表示，7月4日，平台獲悉該事件後已第一時間下架並永久關閉涉事店鋪，並及時聯繫平台所在地上海市、商家所在地山東煙台市，以及商家所標註產品產地內蒙古呼和浩特市的公安及相關部門，積極配合相關協查工作。

據悉，該店鋪店主為杜某，28歲，山東省萊西市人，居住地山東省煙台市，店鋪係其自主註冊，歷史真實成交記錄為零。《上游新聞》報導指，該店鋪所上傳血腥照片，來源於網上一條短片，確認為店主截圖後進行二次P圖而成。

拼多多方面對這一事件深表痛心，公開嚴厲譴責這類出於惡意的、極端的、有違公序良俗及法律法規的非正常現象。拼多多相關人員表示，目前當務之急是積極配合相關部門，對該事件進行全方位徹查、深究，並堅決追究相關人員法律責任。同時，平台將充分接受教訓，成立工作專班，進一步提高防範意識，升級安全防範措施，防堵製造極端誇張宣傳的缺口，從機制上不給不法分子可乘之機，維護共同的網絡空間。

拼多多客服早前曾回應，「多多看到的時候心裡也是一顫」，表示商家在拼多多開店時都會先經過審核，需要提供相關證明，但有時也會出現「燈下黑（少數例外）」，目前拼多多已將店家處以停業整頓，之後「該處理的處理、該開除的開除，該追究法律責任肯定會追究法律責任的」。

由於事情過於詭異，引起不少網友在微博討論：「販賣活體女童吃人肉發生在我生長的時代，怎麼我好像20多年從未認識過這個世界，還不給熱搜」「這個國家給予群眾的安全感難道只針對男性嗎？女性是沒有得到安全感的權利嗎？我彷彿從未真正認識這個世界」「這個世界怎麼了？」「假的就闢謠，真的就趕緊去查啊，真的是，好可怕，那個圖片真的很恐怖，圖片那女孩真的許願沒事，是盜的假圖啊！」「可以調查店鋪別封（微博）詞條（#拼多多活體女童#）嗎​？」

也有大陸網友自發在内地社群網站百度貼吧，討論並調查事件。

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文章授權轉載自《香港01》