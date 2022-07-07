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李家超：香港是君子 世界很多小人

聯合報／ 香港特派員李春／綜合報導
香港新任特區行政長官李家超6日首次出席立法會行政長官問答會。歐新社
香港新任特區行政長官李家超6日首次出席立法會行政長官問答會。歐新社

新任香港特首李家超昨首度出席香港立法會答問，表示考慮成立特首政策組，回應香港放寬入境隔離措施的初步構思，表示港府醫務衞生局正積極審視檢疫安排，也會與中國大陸務實溝通探討通關。

李家超說，與國際通關的問題，經常放在自己心中，增加旅客或香港居民的方便重要，亦重視香港競爭力和營商環境。港府醫務衛生局長盧寵茂上任前，已強調希望用精準的方法，盡量減低來港人士的不便，形容措施應該要「圍住有病的樹，不應圍住無病的樹」。

在香港與大陸通關方面，李家超稱明白具挑戰性，尤其香港現時處於每日約二千例確診高位，因此他會與中國大陸務實溝通探討，做到風險可控可追，不會要為中國大陸增添難以處理的衛生安全風險。

李家超又說，在抗疫工作上不同意「躺平」，不能任由確診個案上升，以免重症死亡個案增加，加大對醫療系統壓力，但相關工作要按部就班，以免日後又要恢復過去嚴格的措施。

談到香港與國際關係時，李家超稱，「香港是君子，但世界有很多小人」，因此香港政府要做好解說工作，統整香港的優勢及各方面成就，有一套理論及基礎向世界宣示，不能「有麝自然香」，要「畫公仔畫出腸」（即把話講明白），勇於發聲。

李家超表示，港府亦要利用好平台，向傳媒、市民及世界，將信息發出去。他指過去香港政府做得比較保守，當局會在有關方面做工作，包括會派官員及訪問團到海外，說好香港的成就，不能再讓破壞勢力主導。

香港特首 李家超

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