快訊

盤點歷年政壇「論文門」！他被通緝、她丟了碩士還挨告 唯獨他安全下莊

我國輸香港芒果檢出新冠病毒全部銷毀 農委會晚間回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外國勢力抹黑？ 港特首：我們是紳士，但世上很多小人

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
香港新任特區行政長官李家超6日首次出席立法會行政長官問答會。歐新社
香港新任特區行政長官李家超6日首次出席立法會行政長官問答會。歐新社

大陸網路媒體《觀察者網》報導，香港新任特區行政長官李家超6日首次出席立法會行政長官問答會，在被議員問到，「香港應該如何打擊外國勢力的抹黑，講述更好的香港和內地故事」時說，「我們是紳士，但世界上有很多小人」，「我們要勇於發聲，告訴人們我們有多great（偉大）」。

報導稱，李家超6日首次在立法會亮相，與立法會議員進行了90分鐘的互動。李家超表示，加強行政與立法的關係很重要，是「開啟香港新篇章」的基礎，他計劃每月舉行立法會「前廳交流會」。

「定期的交流，便於行政、立法部門建立更好的關係......同時也可以更好地了解公眾輿論」，他說。

此外，李家超還準備成立四個由四位高級別官員領導的跨部門小組，包括：「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」、「土地房屋供應統籌組」、「地區事項工作統籌工作組」、「公營房屋項目行動工作組」，根據香港社會實際狀況，帶領香港走出跨代貧窮、土地房屋等困局，解決民生問題。

有議員提問李家超，「香港應該如何打擊外國勢力的抹黑，講述更好的香港和內地故事」，李家超回應稱，過去的特區政府做得比較保守。

「我們是紳士，但世界上有很多小人」，李家超說，「我們要勇於發聲，告訴人們我們有多great」。

李家超表示，「我們不可以再『有麝自然香』（比喻人有真才實學自然會聲名遠揚），我們要『畫公仔畫出腸』（比喻說話直白，把不必說的話也說了出來），要勇於發聲。方法除了靠平台傳播，也要親身去傳揚，所以我們會派官員到海外做訪問團，也會邀請各界人士共同把香港的實情和成就告訴別人。」

香港 李家超 立法會

延伸閱讀

香港疫情升溫 新增確診2815例住院人數倍增

貫徹習精神 李家超帶頭討論中對港「4點希望」

遭美制裁 港特首李家超143萬美元選舉捐款皆現金

會見李家超 習：站在港發展新起點 李七一開通微博

相關新聞

台灣芒果又陽了 香港發新聞稿稱也驗出新冠病毒

繼澳門三天內兩度驗出台灣芒果有新冠病毒後，香港特區政府6日發布新聞稿稱，於今日收到香港衛生署的檢測報告，一個台灣進口芒果...

外國勢力抹黑？ 港特首：我們是紳士，但世上很多小人

大陸網路媒體《觀察者網》報導，香港新任特區行政長官李家超6日首次出席立法會行政長官問答會，在被議員問到，「香港應該如何打...

兩岸緊張何解？ 學者籲借鑑前行政院長閻錫山智慧

兩岸目前的緊張態勢，或可從歷史當中求取借鑑，歷史學者李君山引用前行政院長閻錫山說法稱，「開戰不如參戰、參戰不如觀戰」，呼...

愛國同心會獲資助促統？ 國台辦否認：惡劣政治操弄

統派團體愛國同心會，日前遭檢調以涉犯國安法著手偵辦，對於有媒體報導，遭通緝的張秀葉供出收取大陸國台辦、各地台辦資助來台發...

王毅布林肯會晤 台灣問題將是重點議題

王毅與布林肯即將在巴厘島的二十國集團會議期間碰面，台灣問題備受關注，大陸外交部發言人趙立堅今天（6日）就此表示，美方應停...

王毅將與布林肯會晤 陸外交部：布的言論是顛倒黑白

大陸外交部發言人趙立堅今天（6日）下午在例行記者會上表示，國務委員兼外長王毅將在二十國集團會議期間同美國國務卿布林肯舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。