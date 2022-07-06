外國勢力抹黑？ 港特首：我們是紳士，但世上很多小人

大陸網路媒體《觀察者網》報導，香港新任特區行政長官李家超6日首次出席立法會行政長官問答會，在被議員問到，「香港應該如何打擊外國勢力的抹黑，講述更好的香港和內地故事」時說，「我們是紳士，但世界上有很多小人」，「我們要勇於發聲，告訴人們我們有多great（偉大）」。

報導稱，李家超6日首次在立法會亮相，與立法會議員進行了90分鐘的互動。李家超表示，加強行政與立法的關係很重要，是「開啟香港新篇章」的基礎，他計劃每月舉行立法會「前廳交流會」。

「定期的交流，便於行政、立法部門建立更好的關係......同時也可以更好地了解公眾輿論」，他說。

此外，李家超還準備成立四個由四位高級別官員領導的跨部門小組，包括：「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」、「土地房屋供應統籌組」、「地區事項工作統籌工作組」、「公營房屋項目行動工作組」，根據香港社會實際狀況，帶領香港走出跨代貧窮、土地房屋等困局，解決民生問題。

有議員提問李家超，「香港應該如何打擊外國勢力的抹黑，講述更好的香港和內地故事」，李家超回應稱，過去的特區政府做得比較保守。

「我們是紳士，但世界上有很多小人」，李家超說，「我們要勇於發聲，告訴人們我們有多great」。

李家超表示，「我們不可以再『有麝自然香』（比喻人有真才實學自然會聲名遠揚），我們要『畫公仔畫出腸』（比喻說話直白，把不必說的話也說了出來），要勇於發聲。方法除了靠平台傳播，也要親身去傳揚，所以我們會派官員到海外做訪問團，也會邀請各界人士共同把香港的實情和成就告訴別人。」