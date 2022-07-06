兩岸緊張何解？ 學者籲借鑑前行政院長閻錫山智慧

兩岸目前的緊張態勢，或可從歷史當中求取借鑑，歷史學者李君山引用前行政院長閻錫山說法稱，「開戰不如參戰、參戰不如觀戰」，呼籲台灣不需要急著「開戰」。

適逢紀念七七抗戰85周年，國民黨國際事務部6日下午邀請美國史丹佛大學胡佛研究院研究員郭岱君在「國際民主沙龍」進行演說，郭岱君在演講中歷數七七事變前後蔣中正總統的日記對於戰略布局的態度，乃至於抗戰開打到最激烈時後的情況，對蔣中正日記鑽研多年的她指出，日記呈現蔣中正的戰略視野，例如到1938年武漢淪陷、中國半壁江山都沒有了的時候，蔣中正仍深具信心、相信持久戰可以奏效，並篤定若是日本能勝，則所有軍事戰略都將重寫。

演講結束後，面對觀眾詢問當前國內外局勢，郭岱君表示「和平不到最後關頭決不放棄和平、犧牲不到最後關頭決不輕言犧牲」，因為犧牲的都是老百姓，她指出，美國在台協會裡面有海軍陸戰隊軍官，這是天經地義的事，因為全世界各國使領館都視同它們自己領土，所以有軍隊在裡面保護自己人民。「當年就有，而且大家心知肚明。可是現在政府不但是誤導人民，還不斷去挑釁、深怕中國大陸不生氣，故意公布」。

郭岱君另外呼籲，國民黨應該「親美和中」，她認為，大陸跟美國目前兩邊不友好的時候，應該要溝通管道，「就是第二管道、第三管道，我不知道國民黨現在有沒有，但之前是有的」。

中興大學歷史學系教授李君山則表示，雖然閻錫山常被罵「老奸巨猾」，但他覺得其實閻很有智慧，尤其是閻錫山「開戰不如參戰、參戰不如觀戰」一席話「真有道理」、是至理名言，真正要打仗的是日本人跟史達林、是日本人要去南洋，「中國人在旁邊從頭看到尾不好嗎？跟中美貿易戰一樣，你從頭看到尾就好啦？」。