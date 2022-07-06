王毅將與布林肯會晤 陸外交部：布的言論是顛倒黑白

大陸外交部發言人趙立堅今天（6日）下午在例行記者會上表示，國務委員兼外長王毅將在二十國集團會議期間同美國國務卿布林肯舉行會晤，就當前的中美關係和重大國際和地區問題交換意見。趙立堅不忘批評布林肯的有關涉華言論是罔顧事實，顛倒黑白。

在今天記者會上有記者提問：「近日布林肯在北約公共論壇上表示，與中國的關係是同所有國家關係中最複雜、最重要的關係之一。這一關係在某些方面具有競爭性，我們要確保競爭是公平的，中國正試圖破壞以規則為基礎的國際秩序，我們不尋求衝突，而是在努力確保基於規則的國際秩序」。

趙立堅就此在記者會上回應稱，布林肯國務卿有關言論，罔顧事實，顛倒黑白，充斥著冷戰思維和意識形態偏見。中方對此堅決反對。

趙立堅說，首先中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者。中國沒有侵略過任何國家，從不搞代理人戰爭，從不參加或組建軍事集團，無意同誰競爭對抗，而是與各國和睦共處，合作共贏，構建人類命運共同體。

美國拉緊北約、渲染對華競爭、挑動集團對抗，這種話術和手段並不高明，更不得人心，也不會得逞。

其次，布林肯講話聲稱北約不會不尋求衝突，這十分虛偽，也不符合事實。北約的歷史就是一部不斷製造衝突和發動戰爭的歷史。從波黑到科索沃、伊拉克、阿富汗、利比亞、烏克蘭，北約自稱防禦性組織，實際上卻在不斷突破地域和界限，肆意發動戰爭，殘害無辜平民，至今沒有一絲絲改變。

事實證明，不是中國構成對北約的系統性挑戰，而是北約越來越構成對世界和平與安全的系統性挑戰。

第三，美國所謂的基於規則的國際秩序，實際上是與少數國家制定的家法幫規，是為美國的霸權私利服務。美國要求別國遵守國際秩序，卻阻擋「聯合國禁止生化武器公約」核查議定書談判，拒不批准聯合國兒童權利公約等多項國際公約。

美國一貫凌駕於國際法之上，對國際規則合則用，不合則棄，這是對國際秩序的最大破壞。

趙立堅表示，正告北約放棄搞亂亞太的圖謀，奉勸美方端正對華認知，摒棄衝突對抗，切實將拜登總統作出的「四不一無意」的表態落到實處，走相互尊重，和平共處，合作共贏的正路。