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宗教中國化 明代清真寺阿拉伯風格圓頂被拆

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
青海西寧東關清真大寺。（央視截圖）
青海西寧東關清真大寺。（央視截圖）

大陸整改清真寺、寺廟、教堂等宗教建築，持續落實宗教中國化政策。大陸全國政協主席汪洋6月27日至28日在青海西寧考察，曾訪東關清真寺，聽取住持向他介紹整改前後變化，當中可見阿拉伯風格圓頂和宣禮塔被拆，並高掛五星旗取代。

香港媒體《星島日報》4日報導，這是去年東關清真寺爆發整改風波後，官方首度證實並公開展示。西寧東關清真寺已有近700年歷史，始建於明朝洪武年間，原先是以中國宮廷風格建造，但在上世紀初的政治動盪中幾乎被摧毀。上世紀90年代，當局予以修復，成為當地穆斯林宗教活動的中心，也是中國重點文物保護單位。

新華社6月30日報道，汪洋還到青海藏文化博物院、熱貢龍樹畫苑、昂拉千戶府和古寺廟調研，了解歷史文化保護傳承情況，29日在西寧主持召開「在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承」重點提案督辦協商會。

他強調，要從增強歷史自覺、堅定文化自信的高度，深入領會中共總書記習近平關於歷史文化遺產保護傳承的重要論述，切實把黨中央相關決策部署落到實處，人民政協要繼續為此發揮應有作用。

《星島日報》報導，去年7月，東關清真寺宣布，正門大樓維修和改造即將動工，暫停開放而引發風波。後來，寺方發布聲明：「個別信教群眾對改造工作有誤解。」還說改造只限於不屬於文物的東樓穹頂和宣禮塔，呼籲當地穆斯林「不信謠、不傳謠」、「防止有人藉機影響民族團結，破壞社會穩定」等。

報導指，除了東關清真大寺，位於西北寧夏首府銀川最大、始建於明朝的南關清真寺，原本的圓頂和宣禮塔已於2020年拆掉。

大陸近年強調在宗教建築服飾、音樂，雕塑、繪畫、裝飾等方面體現中國風格，甚至天主教、基督教的教堂也被要求中國化。多年前在時任浙江省委書記夏寶龍任內，曾發生浙江省拆教堂和十字架風波，超過2,000間基督教堂的十字架被拆。

清真寺 教堂 建築

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