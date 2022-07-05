李家超：練習氣功已經超過25年 保健養生很好

剛上任的香港特別行政區行政長官李家超近日接受央視採訪時透露，他練氣功已經超過25年。

李家超1957年出生，1977年加入香港警隊，1997年晉升為總警司，2017年7月就任保安局局長。

央視主持人白岩松問道，下一屆全運會會在大灣區舉辦，香港也要承擔很多的賽事。同時您在選舉中，特別強調香港未來在體育方面要有有大的作為。那好了，以身作則，您作為特首，一方面工作繁忙，另一方面重視體育，您的鍛煉是什麼？一直持續保持自己精力的方法是什麼？

李家超回答說，「我以前是紀律部隊的，所以在運動方面都是有興趣的。但是我不是一個有什麼成績的遠動員，但是我是跑步，也游泳，也打乒乓球，這幾方面都有興趣。」

他並透露，自己做得多的就是練氣功。「我氣功方面的修養已經超過了25年了。所以現在我每天都抽一點時間，去練一下氣功。對我來講也是一個非常有效的養生的一個方法。其實我在一些沒那麼忙的時候，都盡量抽一點時間去練氣功。」