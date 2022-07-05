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李家超：23條立法是憲制責任 港府會盡早去做
香港新任特首李家超5日出席行政會議前表示，香港《基本法》23條立法是憲制責任，《香港國安法》亦要求盡早立法，因此香港當局會盡早去做，但要考慮立法是否真正處理到可估計的最嚴重國安風險。他重申，希望法律是管用，可處理到預期的所有問題，不希望再有任何修改。
據香港電台報導，李家超回應會否暫緩23條立法、會否在任內完成等問題時表示，會認真、謹慎作全面的法律研究，近期不同國家都有一些保障國家安全的新措施，應該值得參考，尤其有一個普通法司法管轄區提出的措施很嚴厲。
他指出，在考慮採取何種參考時會審視不同國家，並針對香港的實際國安風險，以及目前國家在整體國際形勢下，判斷需要面對的風險，從而完善立法工作。
李家超說，對這方面的工作能夠到位非常有信心，尤其是香港行政會議召集人由葉劉淑儀擔任，大家會很認真討論立法的需要。
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