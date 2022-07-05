陸學者：「親美反共遠中」救不了國民黨 十年不能翻身

國民黨主席朱立倫先前訪美時提出「國民黨從來就不是一個親中的政黨，而是親美的政黨」等談話引發關注，大陸華中師範大學台港澳與東亞研究中心學術委員會主任周志懷認為，朱立倫「親美反共遠中」的兩岸論述，不能使國民黨找到重返執政的捷徑，甚至可能讓國民黨在台灣十年內不能翻身的預測成真。

周志懷在5日的環球時報撰文指出，在實力和影響力持續衰退的背景下，隨著台灣「九合一」選舉逼近，國民黨滿心希望通過訪美來破除選舉失敗的魔咒。

但朱立倫荒腔走板的「『九二共識』是沒有共識的共識」的兩岸政策論述，凸顯國民黨在不斷丟失選票、基本盤逐漸萎縮後，因慌不擇路而再次暴露出來的困境與敗象。

文章認為，國民黨目前選擇的道路與方向很難重新贏得台灣民心和選民信賴。朱立倫此次訪美關於兩岸關係、台美關係發展的所謂「方向性論述」，使一直高舉正藍招牌的國民黨這個百年老店頓失底色，只能在風雨飄搖之中繼續掙紮。

周志懷甚至預期，國民黨繼續裂解的風險仍在增大。兩岸論述與路線本應是國民黨的正向資產，如今卻被棄之如敝屣。朱立倫當下的「親美反共遠中」兩岸論述，離連戰、馬英九時期的兩岸和平發展路線越來越遠。

由於國民黨的中生代與新生代領導人物決意與正藍決裂，走本土路線逐漸成為黨內主流聲音，即使將來再換其他什麽人掌握黨的權力核心，國民黨也已很難再回到過去。

他指出，這一事關方向與路線的重大變化，不僅會導致國民黨發生「黨將不黨」的異質化，也將帶來台灣「一黨獨大」政治格局相對固化。除了與民進黨比拼「親美遠中」，朱立倫及其團隊並沒有提出什麽高明的新願景，更不用說有什麽強有力的政策了。

周志懷認為，國民黨急於甩掉「紅帽子」，不斷向綠營、向美國表明自己的「反共非紅不統」心跡，但「親美反共遠中」並不能使國民黨找到重返執政的捷徑。綠營在主觀意志上十分希望國民黨在台灣十年內不能翻身，如果國民黨甘當「小綠」，這個預測很有可能成為現實。

文章最後表示，朱立倫的「反共保台」與蔡英文的「抗中謀獨」目前尚且不同。國民黨必須認識到，堅持「九二共識」和反對台獨是國共兩黨互動的政治基礎，只有回到這個基礎上來，重拾兩岸關係優勢，才是國民黨的正途。