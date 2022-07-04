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美或本周宣布放鬆對陸商品關稅 人民幣匯率短線漲

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國總統拜登據報本周或宣布放鬆對中國大陸商品關稅。(法新社資料圖片)
美國總統拜登據報本周或宣布放鬆對中國大陸商品關稅。(法新社資料圖片)

美國《華爾街日報》4日引述知情人士報導，美國總統拜登可能本周宣布對中國大陸關稅的決定，可能包括暫停對服裝、學校用品等消費品的關稅，以及可能啟動一項廣泛框架，允許進口商申請關稅豁免。

消息傳出後，在岸人民幣兌美元短線上漲，一度走升逾百點，最高觸及6.6855，創6月28日以來新高。在岸人民幣稍早收盤報報6.6965，較上日收盤價升41點子。

截至18：21，在岸人民幣現報6.6890；離岸價報6.8670，上日收報6.697。

報導指出，美國貿易代表辦公室正在對川普時期的關稅進行評估。對企業和其他相關者的意見徵詢期將於周二（5日）結束，這將給美國政府一個調整政策的機會。惟拜登的決定，將受到政策分歧制約，一方面要應對通膨，另一方面要維持對北京方面的經濟壓力。

另外，有英國傳媒三日報導，拜登盤算應否取消川普時代對中國產品加徵的關稅，內閣似乎意見分歧。有指美方正在考慮的一項提案，將削減部分消費品關稅，但同時提高其他商品的關稅。

美國 人民幣 拜登

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