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網傳倪匡逝世 作家沈西城：「倪大哥」今午走了
香港01報導，作家沈西城今日下午在臉書表示，著名作家倪匡已離世。
據報導，過去倪匡的科幻小說深受歡迎，曾經是風靡大眾的讀物，其中《衛斯理》是他最著名的作員之一。
《衛斯理》在1963年起在報章連載，共出版了156本小說，先後被改編成電影、電視和廣播劇。
報導指，倪匡出生於1935年5月30日，享年87歲，他本名倪聰，字亦明，祖籍中國浙江寧波鎮海，1957年由中國大陸移居香港，被喻為「香港四大才子」之一，為女作家亦舒兄長；兒子倪震，媳婦為藝人歌手周慧敏Vivian Chow。他在1992年移居美國洛杉磯，2007年返回香港。
倪匡先後使用過的筆名，最多為人所知為「衛斯理」，其他包括沙翁、岳川、魏力、衣其、洪新、危龍。
他的著作是多代香港人的讀物，當中科幻小說《衛斯理系列》 、《原振俠系列》膾炙人口，此外也有少量武俠小說、偵探小說與情色小說等。
另外，他亦曾在1989年至1990年間，與黃霑和蔡瀾合作主持亞洲電視清談節目《今夜不設防》。
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