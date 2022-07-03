大陸高層密集出訪 楊潔篪去中東非洲、王毅到東南亞

近期，大陸高層密集出訪，除國家副主席王岐山6月30日出席菲律賓新任總統小馬可仕就職典禮外，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外長王毅也都在近日出訪，引發各方關注。

大陸外交部的官宣指，6月29日至7月4日，楊潔篪應邀出訪巴基斯坦、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、辛巴威、莫三比克四國。

上觀新聞報導，從官方發佈的資訊可見，一帶一路、多邊主義、發展等是楊潔篪此次出訪的關鍵字。大陸外交部發言人趙立堅就此表示，中方願同巴方共建中巴經濟走廊，攜手構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

7月1日，趙立堅也宣佈了大陸國務委員兼外長王毅7月出訪東南亞的密集行程：王毅於7月3日至14日赴緬甸主持瀾湄合作第七次外長會，應邀赴印尼出席二十國集團外長會，對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞進行正式訪問並主持召開中印尼高級別對話合作機制第二次會議等。

在12天的時間裡，王毅將出訪東南亞4國，主持瀾湄合作第七次外長會，出席二十國集團外長會等多場重要會議，日程緊湊。

值得一提的是，王毅此行將正式出訪菲律賓。這也意味著，大陸對菲律賓的重視，短期內有兩位大陸高級官員到訪。

王毅已在昨天抵達緬甸中部城市蒲甘，準備出席和主持瀾湄合作第七次外長會，與會的包括緬甸、老撾（寮國）、泰國、柬埔寨和越南的外長。

香港電台報導，這次是緬甸軍方去年2月發動政變奪權以來，王毅首次到訪緬甸，目前不清楚王毅會否與緬甸國防軍總司令敏昂萊會面。

但緬甸軍政府發言人說，各國外長出席會議，是對緬甸主權和政府的承認，部長們將簽署諒解備忘錄及合同。

王毅之後亦會應邀到印尼出席二十國集團外長會，並會正式訪問泰國、菲律賓、印尼和馬來西亞。