大陸外長王毅將訪緬甸 政變後首度到訪

大陸外交部1日宣布，大陸國務委員兼外長王毅將於7月3日訪緬，此行將是2021年緬甸軍事政變後大陸高層首度到訪，王毅是否與緬甸軍政府領導人敏昂萊會面，以及在各個多邊機制中是否與其他外長會晤，將會受到矚目。

據大陸外交部官網訊息，王毅將於7月3日至14日出訪東南亞，期間包含赴緬甸主持「瀾湄合作」第七次外長會，應邀赴印尼出席G20外長會，對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞進行正式訪問並主持召開「中印尼高級別對話合作機制」第二次會議，在廣西南寧主持「中越雙邊合作指導委員會」第十四次會議、「中柬政府間協調委員會」第六次會議。

對於王毅此訪東南亞，北京有何期待？大陸外交部發言人趙立堅強調，北京期待通過此訪，與東南亞四國深化戰略溝通，高品質共建「一帶一路」，推進「五大家園」建設，為雙邊關係發展注入新動能、打造新亮點，助力中國大陸跟東協全面戰略夥伴關係開好局、起好步。

他還提到，北京將同各國推動「全球發展倡議」和「全球安全倡議」落地，共同促進經濟復甦，維護穩定安寧，攜手構建人類命運共同體。

至於對G20外長會的期待，趙立堅則指出，「當前全球疫情延宕蔓延，國際形勢動盪不安，世界經濟復甦勢頭受挫。二十國集團作為國際經濟合作主要論壇，應該在加強多邊主義，完善全球經濟治理，推動實現強勁、綠色、健康的全球發展方面發揮更大作用」。他強調，北京願同各方共同努力，推動此次外長會取得「積極成果」，對外發出G20支持多邊主義、深化團結合作、攜手應對全球性挑戰的積極信號。

不過對於澳洲新任外長黃英賢也會出席G20外長會，王毅是否會與其舉行雙邊會晤，趙立堅表示，王毅將會按慣例安排一系列雙邊會晤；但關於王毅與澳洲外長會晤，「沒有可以發布的消息」。