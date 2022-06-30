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蔡奇當選北京市委書記 大陸31省完成換屆選舉

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
蔡奇當選北京市委書記。圖取自微信公眾號＠識政
蔡奇當選北京市委書記。圖取自微信公眾號＠識政

北京日報消息，中共北京市第十三屆委員會第一次全體會議30日選舉蔡奇為市委書記，陳吉寧、殷勇為市委副書記。歷時三天的北京十三次黨代會也落幕。在北京完成換屆後，2021年10月至2022年6月，全國31個省、自治區、直轄市陸續召開省級黨代會，完成黨委換屆選舉，選出新一屆黨委領導班子。

蔡奇在當選後指出，要沿著習近平指引的方向，在黨中央堅強領導下，在歷屆市委打下的堅實基礎上，以一往無前的奮鬥姿態和「時時放心不下」的責任感，夙夜在公、恪盡職守，全力以赴做好首都各項工作，努力交出無愧於歷史、無愧於時代、無愧於人民的優異答卷。

國際輿論多視北京市委書記蔡奇被外界視為習近平愛將，有望進入下一屆中共常委會。不過，近日蔡奇因黨代會上「未來五年將執行常態化防疫政策」引發社會爭議，外界揣測可能會對其入常造成影響;另一重點城市上海也於28日完成換屆選舉，由李強市委書記，龔正、諸葛宇傑為市委副書記。

北京 習近平

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