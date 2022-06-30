15年來中共領導人訪港 首度未在「七一」前閱兵

中共總書記習近平30日到訪香港，然而未在當天舉行閱兵，也創下近年以來中共領導人參加香港回歸慶典時，首度未在「七一」前閱兵的紀錄。

公開資料顯示，中共領導人訪問香港慶祝每五年一次的香港回歸周年時，都會舉行閱兵，而且日期都是在「七一」以前，僅有1998年江澤民訪港閱兵是在7月2日。

上述閱兵包含：2007年香港回歸10周年時，當年6月30日上午，時任中共總書記胡錦濤在香港昂船洲海軍基地檢閱共軍駐港部隊。而慶祝香港回歸15周年時，2012年6月29日下午胡錦濤在石崗軍營，檢閱共軍駐香港部隊。到了2017年香港回歸20周年，習近平則在6月30日上午於石崗軍營檢閱共軍駐香港部隊，當時受閱規模為3,166名共軍。

此次習近平偕夫人彭麗媛到訪香港，時間已在30日下午，且在車站發表簡短談話後，習近平就開始前往下個行程，並視察大埔科學園，意即此次香港回歸25周年將不會循前例於「七一」前夕閱兵。