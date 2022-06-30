快訊

鹿港住宅火警13歲男孩受困 全身逾30%燒燙傷OHCA急送醫

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

15年來中共領導人訪港 首度未在「七一」前閱兵

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國家主席習近平2022年訪港並未在七一前閱兵，創下2007年來中共領導人訪港的紀錄，圖為2017年習近平訪港閱兵。（新華社）
大陸國家主席習近平2022年訪港並未在七一前閱兵，創下2007年來中共領導人訪港的紀錄，圖為2017年習近平訪港閱兵。（新華社）

中共總書記習近平30日到訪香港，然而未在當天舉行閱兵，也創下近年以來中共領導人參加香港回歸慶典時，首度未在「七一」前閱兵的紀錄。

公開資料顯示，中共領導人訪問香港慶祝每五年一次的香港回歸周年時，都會舉行閱兵，而且日期都是在「七一」以前，僅有1998年江澤民訪港閱兵是在7月2日。

上述閱兵包含：2007年香港回歸10周年時，當年6月30日上午，時任中共總書記胡錦濤在香港昂船洲海軍基地檢閱共軍駐港部隊。而慶祝香港回歸15周年時，2012年6月29日下午胡錦濤在石崗軍營，檢閱共軍駐香港部隊。到了2017年香港回歸20周年，習近平則在6月30日上午於石崗軍營檢閱共軍駐香港部隊，當時受閱規模為3,166名共軍。

此次習近平偕夫人彭麗媛到訪香港，時間已在30日下午，且在車站發表簡短談話後，習近平就開始前往下個行程，並視察大埔科學園，意即此次香港回歸25周年將不會循前例於「七一」前夕閱兵。

香港回歸 習近平 中共

延伸閱讀

習近平訪港為何至深圳下榻？港媒：踐行大灣區融合發展

習近平：堅持「動態清零」 寧可暫時影響一點經濟發展

習近平「政績工程」 雄安站每天剩1趟車

丕優19國民調 亞太受訪者對美中看法差距大

相關新聞

習近平抵港：五年來一直牽掛香港 證明一國兩制是好制度

大陸國家主席習近平30日下午抵達香港訪問，在車站街受歡迎儀式後發表簡短談話，強調他五年來一直牽掛香港，也重申「一國兩制」...

習近平訪港為何至深圳下榻？港媒：踐行大灣區融合發展

大陸國家主席習近平30日到訪香港，但是下榻地點將會在深圳，對此港媒分析指出，此舉意在踐行大灣區融合發展。

日本或派防衛省現役文官駐台？陸國防部：要求日方澄清

針對有媒體披露，日本政府可能於近期派遣防衛省現役文職官員常駐台灣，中國大陸國防部發言人譚克非今天回應稱，中方已就此向日方...

15年來中共領導人訪港 首度未在「七一」前閱兵

中共總書記習近平30日到訪香港，然而未在當天舉行閱兵，也創下近年以來中共領導人參加香港回歸慶典時，首度未在「七一」前閱兵...

陸反控北約才是世界和平系統性挑戰 「雙手沾滿鮮血」

針對北約馬德里峰會發布新的戰略概念文件，首次提及中國大陸，強調中國大陸對北約的價值觀、利益和安全造成了挑戰，並對中國大陸...

大陸將建更大型航母？ 陸國防部這樣回答

大陸第三艘航空母艦福建艦6月17日下水，各界關注大陸是否繼續建造新航母。大陸國防部發言人譚克非對此表示，大陸將按照國家安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。