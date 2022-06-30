日本或派防衛省現役文官駐台？陸國防部：要求日方澄清

針對有媒體披露，日本政府可能於近期派遣防衛省現役文職官員常駐台灣，中國大陸國防部發言人譚克非今天回應稱，中方已就此向日方表達嚴重關切，要求日方作出負責任的澄清。

據觀察者網，譚克非今天在大陸國防部例行記者會回應相關問題時表示，中方堅決反對日方以任何藉口同台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。「我們已就此向日方表達嚴重關切，要求日方作出負責任的澄清。」

他並稱，台灣問題事關中國主權領土完整和核心利益，是事關中日關係政治基礎的重大原則問題。日方在中日四個政治文件中明確表示，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，充分理解並尊重中國政府關於「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」這一立場，僅同台灣維持民間或地區性往來。

譚克非警告，如果日方執意挑起事端，企圖在對台關係上搞突破，甚至在高度敏感的軍事安全領域做文章，將造成嚴重後果。「我們敦促日方不要以任何形式向『台獨』勢力發出錯誤信號，不得以任何形式干涉中國內政，多做有利於促進中日政治互信、促進地區和平穩定的事情。」