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陸外交部：北約才是世界和平穩定的系統性挑戰

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）

北約馬德里峰會公布新的戰略概念文件，首次提及中國，強調中國對北約的價值觀、利益和安全造成了挑戰，大陸外交部發言人趙立堅30日表示，北約才是世界和平穩定的系統性挑戰。

澎湃新聞報導，趙立堅在外交部例行記者會就此回應表示，北約所謂的新戰略概念文件，罔顧事實，顛倒黑白，頑固堅持對華系統性挑戰的錯誤定位，抹黑中國對外政策，對中國正常的軍事發展和國防政策說三道四，鼓動對抗對立，充滿冷戰思維和意識形態偏見。中方對此嚴重關切、堅決反對。

趙立堅指出，中國從來沒有侵略過任何國家，從來不搞代理人戰爭，也不參加或者組建任何軍事集團。全世界人民都清楚中國和平發展的大好機遇，這根本不是北約臆想出來的系統性挑戰。相比而言，北約才是世界和平穩定的系統性挑戰。

北約宣稱自己是區域性、防禦性組織，實際上卻不斷地突破地域和領域，到處發動戰爭，殺害無辜平民，北約雙手沾滿了世界人民的鮮血。中國人民也不會忘記23年前以美國為首的北約轟炸中國使館的罪行，現在北約又把觸角伸向亞太，妄圖輸出冷戰思維，複製陣營對抗。

趙立堅強調，渲染炒作所謂中國威脅完全是徒勞的。北約應該立即停止針對中方的無端指責和挑釁言論，放棄冷戰思維、零和博弈的過時理念，放棄迷信軍事武力，謀求絕對安全的錯誤做法，放棄搞亂歐洲、搞亂亞太的危險行徑，他們應該做的是為歐洲和世界安全穩定做些好事。

北約 趙立堅 冷戰

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