習近平抵港：五年來一直牽掛香港 證明一國兩制是好制度

大陸國家主席習近平30日下午抵達香港訪問，在車站街受歡迎儀式後發表簡短談話，強調他五年來一直牽掛香港，也重申「一國兩制」是個好制度、能確保香港繁榮穩定。

習近平談話提到，在香港回歸二十五周年之際再次來到香港「感到十分高興」，他強調「明天是香港回歸祖國二十五周年慶典日，全國各族人民都將和香港同胞一道慶祝這件喜事，在此我向香港同胞致已熱烈祝賀和美好祝願」。

習近平並指出，據他上次到香港來已經過了五個春秋，「這五年我一直關注著香港，牽掛著香港，我的心、中央政府的心，和香港同胞在一起」。習近平繼而表示，過去的一段時間裡，香港經受了一次次嚴峻考驗、戰勝了一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。

習近平提到，事實證明，「一國兩制」具有強大的生命力，它能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉，「一國兩制」是個好制度。「正可謂，行而不輟、未來可期，只要我們何不動搖堅持一國兩制，香港的未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興做出新的更大的貢獻」。