習近平抵港 「這五年我一直關注牽掛香港」

中共總書記、大陸國家主席、中央軍委主席習近平偕夫人彭麗媛30日下午3時許搭乘高鐵專列抵達香港西九龍車站。習近平在車站發表簡短講話表示，他這五年一直關注牽掛香港，他的心和香港同胞在一起。

習近平伉儷抵達香港後，在香港特首林鄭月娥陪同下步行至歡迎會場，沿途在場迎接人員搖旗鼓掌歡迎。

習近平在西九龍車站現發表簡短講話，他說：「這五年我一直關注牽掛香港，我的心、中央政府的心和香港同胞在一起」。

他說，過去的一段時間裡，香港經受一次次嚴峻考驗，戰勝一個個風險挑戰。歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃生機。事實證明一國兩制具有強大的生命力，它能確保香港長期繁榮穩定。一國兩制是個好制度，正所謂「行而不輟、未來可期」。

「只要我們不動搖，堅持一國兩制，香港的未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興做出新的更大貢獻」。