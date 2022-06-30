陸媒：美日韓三方會談一事無成 日韓彆扭對坐25分鐘

美日韓領導人日前在北約馬德里舉行三方會晤，具大陸官方背景的微信公眾號牛彈琴稱，日韓老冤家看在老大（美國）面子彆扭坐了25分鐘，美國達不到他圍堵中國的目的，也無法調停「兩個小兄弟」的紛爭。

牛彈琴稱，日韓兩國鬧掰了，現在的關係，史上最糟。歷史問題部分，韓國勞工要求賠償，認為日本有不可推卸的歷史責任；但日本認為，賠償問題早已經解決了，韓國這是在無理取鬧。

這次看在老大（美國）的面子，兩個老冤家就這樣彆彆扭扭坐了25分鐘。但看日相岸田文雄和韓國總統尹錫悅的互動，卻是格外的尷尬。尹錫悅坐拜登右邊，岸田文雄坐拜登左邊，反正，尹錫悅抬頭的時候，岸田文雄總是低頭，尹錫悅直視的時候，岸田文雄又偏著頭，尹錫悅連使眼色的機會都沒找逮到……。

韓國和日本都是美國的盟友，日韓還是一衣帶水的鄰國，但三國領導人上一次聚到一起，已經是整整5年前。這一次三方會談，還主要是美國撮合，兩個人彆彆扭扭坐到了一張桌子邊，全程沒有互動。

牛彈琴稱，美國想把日本和韓國拉到一塊，大談美國、韓國和日本有「共同的目標，包括朝鮮半島完全無核化和一個自由開放的印太」—所謂「自由開放的印太」，針對的是誰？大家都懂的。

美國的目的，肯定無法達到。事實上，讓日韓關係擼直，美國都做不到。

牛彈琴調侃說，2019年中國（成都）舉辦中日韓三國首腦會議，當時的日相安倍和韓國總統文在寅都去了成都，兩位老冤家，當時就談了40來分鐘。而且，成都的一張合影照，大家笑得還格外歡，文在寅笑得眼睛都看不見了，安倍笑得更是合不攏嘴。這應該是中日韓歷史上最喜感的一張照片了，沒有之一。

還有，中日韓領導人特意去在杜甫草堂種了棵樹，喜歡擺龍門陣的成都人，還特別來事，特意找來了三把紅鐵鍬，種了棵長三個杈的桂花樹……

不知道日韓發現了沒有，到中國來，一團和氣；到西方去，各種生悶氣。

「但美國為什麼就不能好好勸一勸呢？如果在中國，中國肯定各種勸，大家都是鄰居，遠親不如近鄰，要以和為貴……」

美國媒體分析，世界老大最近麻煩事很多，實在抽不出時間和精力，來調停這兩個小兄弟；而且，老大的權威在下降，感覺也鎮不住小兄弟了。另外，還有一種感覺，日韓這樣鬧鬧，可能還正中美國下懷，越這樣鬧，小兄弟就更要看老大臉色了…感覺西方人似乎還在拱火。

牛彈琴說，這次北約峰會，韓國人最高興的一點，雖然遭受了一些禮節上的屈辱，但看大合影，東道主安排得還不錯，尹錫悅站在第二排的中間位置，就在拜登後面。第一次參加北約峰會，就站到了這個位置。這應該也是西方主辦的大型國際峰會上，韓國總統最高光的位置了。至於岸田文雄，這次，則站到了最後一排最靠邊的位置。