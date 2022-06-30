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習近平今天抵達香港 將發表重要講話

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
習近平伉儷今天抵達香港，香港已做好歡迎準備。美聯社
習近平伉儷今天抵達香港，香港已做好歡迎準備。美聯社

大陸國家主席習近平今天（30日）抵港將出席香港回歸25周年慶典及第六屆政府就職典禮。人民日報今天發表署名文章細數香港這25年來的發展成就。香港各界也都等待習近平將會對香港提出什麼樣的講話指示。

人民日報這篇署名任仲平的文章摘錄習近平近十年間有關香港的多段講話內容，提出在這十年間「對香港的諄諄勉勵鼓舞人心」。文章提到2012年12月，廣東深圳蓮花山公園。習近平瞻仰佇立在山頂的鄧小平同志銅像並敬獻花籃後，有香港記者問：「習總書記，有沒有話要對香港同胞講？」習近平回答清晰有力：香港一定會繁榮昌盛的！

文章還說，習近平強調：一國是根，根深才能葉茂；一國是本，本固才能枝榮。他還勉勵港澳同胞稱，實現中華民族偉大復興，港澳同胞大有可為，也必將帶來香港、澳門發展新的輝煌。

即將御任的特首林鄭月娥昨天在社交媒體的最後一篇帖文，聲稱「習主席五年前在港的重要講話，是我面對嚴峻挑戰時的信心依靠」，並且期望他的下次講話「為特區指明方向，助港再上新征程」。

香港回歸 習近平 廣東

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