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港澳台大學生 在鄂實習啟動

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「今年，我們以更大力度實施『才聚荊楚』港澳台大學生實習交流計劃，旨在進一步為港澳台大學生在鄂實習實訓、交流交融、築夢圓夢搭建平台、創造條件。」共青團湖北省委副書記方清忠28日表示。

中新社報導，當天，由湖北省青年聯合會、湖北省海外聯誼會、湖北省台辦、湖北省港澳辦聯合主辦的2022年「才聚荊楚」港澳台大學生實習交流計劃在武漢啟動。78名在鄂大學就讀的港澳台大學生，將赴湖北省博物館、湖北省圖書館、中建三局、興業銀行等14家單位，開展為期一個月的暑期實習。實習人員規模為歷年之最。

今年是中南財經政法大學香港籍學生李斯達第二次參與實習。他介紹，實習不僅讓他加深對理論知識的理解，看到自身專業方面的不足，也交到了許多朋友，今年希望學到更多東西。

大一暑假兼職，大二暑假支教（支援落後地區教學工作），想在今年暑假收穫不同體驗的華中師範大學澳門籍學生李阮雯，選擇了中科院武漢植物園自然研學助教實習職位。她期待通過實習訓練為人處世能力，開闊眼界。

在武漢求學4年，中南財經政法大學大四畢業生、來自台灣的林鎮祁見證了武漢的變化與成長，也萌生扎根於此的想法。「希望通過這次實習更深入瞭解大陸，為將來工作打好基礎。」林鎮祁說。

實習期間，主辦方還將組織港澳台大學生赴科創企業、基層社區、文化場館、美麗鄉村等地參訪研學，沉浸式感受湖北的科技創新實力、經濟發展成效、社會治理創新成果。

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