陸駐日使館：敦促日本在台灣問題恪守承諾、停止挑釁

中國大陸駐日本大使館發言人表示，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。中方強烈敦促日方在台灣問題上恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，切實謹言慎行，停止挑釁滋事。

據大陸駐日本使館微信公眾號，發言人稱，七國集團峰會惡意操弄涉華議題，對中方進行無端指責，粗暴干涉中國內政。日方不僅參與其中，還帶頭炒作有關涉華問題，嚴重違背國際關係基本準則和中日四個政治文件精神，中方對此強烈不滿和堅決反對。

據發布，中方指控，七國集團作為發達國家集團，理應為維護地區和世界和平穩定發展發揮建設性作用，而不是固守冷戰思維和意識形態偏見，以所謂規則秩序制定者自居，搞「小圈子」集團政治，處處拿中國說事。奉勸包括日本在內七國集團順應時代潮流，停止盜用國際社會名義，停止以任何形式汙衊抹黑中國和干涉中國內政，停止在地區和世界製造對立分裂。

又稱，台灣、新疆、香港事務純屬中國內政，不容任何外部干涉。台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。中方強烈敦促日方在台灣問題上恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，切實謹言慎行，停止挑釁滋事。涉疆、涉港問題根本不是所謂人權、民主問題。七國集團等少數國家反覆翻炒有關問題，完全是赤裸裸的政治謊言，早已在鐵的事實面前宣告破產。中方在涉海問題上的立場是明確、一貫的，將堅決維護領土主權和海洋權益，同時致力於通過對話談判妥處有關爭議。日方夥同少數西方國家出於地緣政治私利在涉海問題上挑撥矛盾爭議，不得人心，注定失敗。

又說，中國作為負責任大國，始終踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。