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第十四屆海峽論壇將於7月12至14日舉辦 13日主論壇開幕

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
第十四屆海峽論壇預計7月12日起在廈門舉行。本報資料照片
第十四屆海峽論壇預計7月12日起在廈門舉行。本報資料照片

大陸國台辦發言人馬曉光29日宣布第十四屆海峽論壇將在七月中旬於廈門舉辦，據本報記者獲得的消息，具體會議時間初步預計落於7月12日至14日間。另外，從受邀參會者提供的訊息，主論壇將於13日開幕。

今日稍早，馬曉光表示，本屆論壇將秉持「兩岸一家親」理念，堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，為深化兩岸民間交流、助推兩岸融合發展、促進兩岸民眾心靈契合持續發揮積極作用。

據悉，海峽論壇是兩岸民間重要交流平台，首屆自2009年開始舉辦。去年的第十三屆海峽論壇採用線上線下結合，集中分散結合的舉辦方式。主會場設在廈門。當時中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席論壇大會並致辭。中國國民黨主席朱立倫也通過視訊致辭方式參加論壇。此外，台灣知名人士新黨主席吳成典、新黨前主席郁慕明與媒體人黃智賢等出席該論壇活動。

馬曉光 海峽論壇 新黨

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