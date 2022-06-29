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陸委會批中共 企圖將「台灣內國化、海峽內海化」
針對中國大陸國台辦今天發表涉及兩岸關係言論，陸委會晚間回批，指對岸發表矮化我主權、背離事實的荒謬及錯誤言論。並提出三點聲明。
陸委會指出，首先，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中華人民共和國的一部分，都是不容爭議的歷史事實及兩岸現狀，也是國際社會的普遍認知，絶不容中共當局以荒謬錯誤言論說三道四，侵犯我國家主權。
其次，陸委會批評，北京當局僵化的對台政策導因於其錯誤的「一中原則」定位。對岸企圖將「台灣內國化、海峽內海化」的主張及謬論，亦嚴重悖離國際社會認知及兩岸現狀，是進一步升高區域緊張情勢的挑釁舉措，國際社會不會承認，台灣也絕不接受。
陸委會強調，台灣堅持自由民主憲政、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣前途須由台灣人民決定，這「四個堅持」是我方的明確底線，正告北京當局唯有面對正視中華民國存在的事實，才能務實處理兩岸政治分歧。
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