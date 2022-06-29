港澳生畢業居留門檻多 在台港澳人士籲：不要再設關卡

中華港澳之友協會29日下午邀集四位在台港澳人士舉行「生活分享會」，會中恩主公醫院蔡卓城醫師呼籲政府，在港澳生居留方面不要再設關卡，畢業就給居留證，不用再回僑居地兩年。

現行規定，港澳生畢業後若想取得台灣居留權，必須留台工作連續5年，符合條件後即可申請定居；或者是先回港澳工作滿2年後再來台居留1年，才能申請身分證。

對此即將升任恩主公醫院院長的蔡卓城呼籲，在居留方面不要再設關卡，讀書畢業就給居留，不要再回僑居地兩年。

另外，對於媒體問及，近年不少港澳人士以「專業人員」身分來台，卻無法從事專業工作，蔡卓城則回應，以醫療來看，考上醫師執照是最基本的，但若干年前因為菲律賓等國醫學院的水準「稍有距離」，為了不讓那些畢業生來台，訂了很高門檻，「考試題目比醫師執照還難」。香港也一樣，醫、牙、藥、護這個行業，都會非常保護這個行業的畢業生，一般國外畢業生要從事這個行業的話，困難度會高蠻多。

但他也強調，這是一體兩面，對於17、18歲的小朋友來說，進來了就不用怕了，因為行業是高度保護的、不會怕找不到工作。

中華港澳之友協會榮譽會長張五岳則指出，台灣沒有天然資源，這塊土地之所以能夠具有競爭力是來自於人才，「人才是最重要的DNA」，他強調台灣面臨兩個問題，第一個是台灣的生育率已經降到1.05，第二則是台灣過去移民出去的都是具有競爭力的人才，但移進來的比較多都是婚姻移民，這對台灣競爭力不利，他呼籲政府要攬才、育才、留才。