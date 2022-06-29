在台港澳人士揭露心路歷程 他們這樣看台灣

中華港澳之友協會29日下午舉行「在台港澳人士生活分享會」，邀請周凱欣、蔡卓城、梁敏婷與黃愷晴四位各領域港澳人士分享在台生活歷程與心得，多數人提到，選擇來台灣生活的一個重要考量是豐富的資源以及較低的生活成本。

中華港澳之友協會榮譽會長張五岳致詞時表示，協會是1986年成立，當時中國大陸跟英國1984年達成協議，台灣各界相當關心，1986年杭立武先生領導下成立協會，目的很大部分是為了因應香港「九七」事實、台灣民間單位可以提供香港什麼服務，從1992年正式掛牌到至今。他強調協會是台灣少數能夠兼容藍綠的NGO。

而首先發言的周凱欣表示，她自2014年來台，就讀清大化工系，畢業後考量工作職涯發展以及生活品質後，決定留在台灣，她也提到，台灣的交通事故也比較高，台灣人口僅比香港多3倍、事故卻多20倍。她建議正在考慮要移民台灣的港人思考，是不是因為很喜歡才留下來。

即將升任恩主公醫院院長的蔡卓城則表示，他在1984年進台北醫學大學念書，從事的行業競爭性很激烈，在起跑點就要跟台灣高中菁英競爭。他也分享，疫情前常去香港、澳門、大陸演講分享急救經驗，台灣還是在醫療上面首屈一指，不過3年前去大連，在同個地方發現進步神速，「我覺得台灣要加油了」。他建議港澳朋友，若想來台灣是非常適合，這邊挑戰還是有、位子還是有，「台灣非常歡迎有能力的人來，但是你必須有能力」，如果要打混摸魚不可能出人頭地，在台灣有本事、真才實絕，就有出頭機會。

目前擔任設計師與經營畫室的梁敏庭則表示，她從2003年就來台灣念大學，但因為家庭因素畢業後回到澳門當美術老師，直到2014年重回台灣，並創立服飾品牌，她強調，在台灣生活、創作，其實是延伸一個新的文化，這個「新文化」，是「澳門加上台灣」。

至於旅遊美食YouTuber黃愷晴，則分享她來台灣兩年半了，因為與台灣男友結婚、辦居留證，也喜歡台灣這個地方。她表示，香港步調真的比較快，比如地鐵，香港都要用跑的趕上班，在台灣尤其是在墾丁，步調很慢活，可以跟朋友看氣象圖、看雲圖。至於台港差異最大的地方，她也贊同是交通，在台灣沒有機車、汽車與公車，到很多地方都很不便。