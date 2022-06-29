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陸駐聯合國代表：堅決反對北約將觸角伸向亞太

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸常駐聯合國代表張軍。（取自中國常駐聯合國代表團網站）
大陸常駐聯合國代表張軍。（取自中國常駐聯合國代表團網站）

北約29日至30日在西班牙舉行的峰會將公布一項戰略概念，預計涉及俄羅斯和中國構成的威脅。對此，大陸常駐聯合國代表張軍表示，中國深為關切「戰略概念」的政策意涵。他強調，北京當局堅決反對一些勢力鼓動北約把觸角進一步伸向亞太，或依托軍事同盟拼湊「亞太版北約」。

據中國常駐聯合國代表團網站28日消息，中國常駐聯合國代表張軍在安理會烏克蘭問題公開會上表示，這次烏克蘭危機再次給世人敲響了警鐘：安全不可分割，迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。

他表示，北約在冷戰後五次東擴，不僅沒有讓歐洲更安全，而且埋下衝突的種子，這個教訓值得反思。冷戰早已結束，北約有必要重新考慮自身的定位和承擔的責任，徹底摒棄基於集團對抗的冷戰思維，按照安全不可分割原則，致力於構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

張軍說，中國密切關注北約的戰略調整，深為關切北約所謂「戰略概念」文件的政策意涵。北約某些領導人口口聲聲別國帶來威脅，實際上恰恰是北約自己在世界各地製造麻煩。

「我們敦促北約吸取教訓，不要以烏克蘭危機為借口在世界範圍內挑動集團對抗，挑起『新冷戰』，不要在亞太地區尋找假想敵，人為製造矛盾與分裂。」

張軍強調，中國大陸堅決反對一些勢力鼓動北約把觸角進一步伸向亞太，或者依托軍事同盟拼湊「亞太版北約」。

「早已過時的冷戰劇本，絕不能在亞太重演，世界上正在發生的動亂、戰亂，絕不容在亞太發生。亞太地區國家普遍珍惜來之不易的和平繁榮局面，普遍期待聚焦互利合作，共謀發展振興。任何人試圖逆歷史潮流而動，注定是沒有前途的」，張軍說。

另，據央視新聞報導，在28日聯合國人權理事會第50屆會議「消除虛假信息對人權負面影響」高級別討論會上，中國代表指控美國在歷史上多次借謊言和虛假信息，對其他國家發動戰爭，給這些國家人民造成深重災難。中國代表要求美國，立即停止編造散布虛假信息，停止侵犯人權的行為。

北約 冷戰 聯合國

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