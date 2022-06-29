習近平武漢考察 信心喊話今年經濟發展達到好水準

中共中央總書記習近平28日在湖北省武漢市考察。他重申，動態清零的重要，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。習近平並信心喊話：「有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年經濟發展達到較好水準」。

新華社報導，28日下午，習近平在湖北省委書記王蒙徽、省長王忠林陪同下，深入武漢的企業、社區調研。

習近平首先到武漢華工鐳射工程有限責任公司考察，仔細察看晶片產業創新成果展示。習近平指出，光電子資訊產業是應用廣泛的戰略高技術產業，也是有條件率先實現突破的高技術產業。隨著國家發展壯大，突破「卡脖子」關鍵核心技術刻不容緩，必須發揮新型舉國體制優勢，奮起直追，加快實現科技自立自強。

習近平強調，高端製造是經濟高品質發展的重要支撐，推動製造業轉型升級，建設製造強國，必須加強技術研發，提高國產化替代率，把科技的命脈掌握在自己手中，國家才能真正強大起來。

習近平在工廠大樓前勉勵現場職工稱，「如果我們每一座城市、每一個高新技術開發區、每一家科技企業、每一位科研工作者都能圍繞國家確定的發展方向扎扎實實推進科技創新，那麼我們就一定能夠實現既定目標。我們這一代人必須承擔起這一光榮使命」。

他說，科技創新，一靠投入，二靠人才。看到這裡聚集了不少精英人才，大家都很年輕，充滿活力，他感到很高興。

習近平隨後來到東湖高新區左嶺街道智苑社區考察。習近平強調，2020年武漢保衛戰勝利以來，武漢這兩年又遇到了多次聚集性疫情，但很快控制住了，沒有發生大的反彈。武漢市常態化疫情防控工作做得是好的，經驗值得總結。實踐證明，黨中央確定的疫情防控方針政策是正確的、有效的，必須毫不動搖堅持。

習近平表示，新冠肺炎疫情是一場大考。「我們堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，最大程度保護了人民生命安全和身體健康」。

習近平強調，中國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。他說，當前，疫情還沒有見底，外防輸入、內防反彈壓力還很大。堅持就是勝利。要克服麻痹思想、厭戰情緒、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作，同時要盡可能推動經濟平穩健康發展。

習近平說，「我們有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年我國經濟發展達到較好水準」。